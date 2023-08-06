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الدبيبة يتفقد أعمال البنية التحتية وفتح مسارات الطرق ببلدية سوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 09:34 مساء
الدبيبة يتفقد أعمال البنية التحتية وفتح مسارات الطرق ببلدية سوق الجمعة
جانب من جولة ميدانية أجراها الدبيبة لمشاريع خدمية ببلدية سوق الجمعة، الأحد 6 أغسطس 2023 (منصة حكومتنا)
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قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بجولة ميدانية للمشاريع الخدمية ببلدية سوق الجمعة، رفقة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ورئيس شركة الخدمات العامة طرابلس.

شملت الجولة أعمال التوسعة للشارع الرئيسي بمنطقة رأس حسن، وتنفيذ أعمال البنية التحتية والرصف لـ38 شارعًا ببلدية سوق الجمعة، وفتح المسارات والتوسعة لشارع 20 رمضان.

- استمرار إزالة البناء بمسار طريق 20 رمضان في طرابلس

واستمع الدبيبة، خلال الجولة، إلى شروح تفصيلية حول الأعمال المنجزة، وخطة تنفيذ المشروع والصعوبات التي تواجه شركة الخدمات العامة في إنجاز الأعمال المكلفة بها، بحسب بيان نشرته منصة «حكومتنا» على «فيسبوك».

ونقل البيان عن الدبيبة إشادته بالجهود المبذولة من شركات الخدمات العامة في فتح المسارات ليستطيع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق تنفيذ المخططات المعتمدة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني باعتبار أن الأعمال داخل الأحياء السكنية.

جانب من جولة ميدانية أجراها الدبيبة لمشاريع خدمية ببلدية سوق الجمعة، الأحد 6 أغسطس 2023 (منصة حكومتنا)
جانب من جولة ميدانية أجراها الدبيبة لمشاريع خدمية ببلدية سوق الجمعة، الأحد 6 أغسطس 2023 (منصة حكومتنا)
جانب من جولة ميدانية أجراها الدبيبة لمشاريع خدمية ببلدية سوق الجمعة، الأحد 6 أغسطس 2023 (منصة حكومتنا)
جانب من جولة ميدانية أجراها الدبيبة لمشاريع خدمية ببلدية سوق الجمعة، الأحد 6 أغسطس 2023 (منصة حكومتنا)
جانب من جولة ميدانية أجراها الدبيبة لمشاريع خدمية ببلدية سوق الجمعة، الأحد 6 أغسطس 2023 (منصة حكومتنا)
جانب من جولة ميدانية أجراها الدبيبة لمشاريع خدمية ببلدية سوق الجمعة، الأحد 6 أغسطس 2023 (منصة حكومتنا)
جانب من جولة ميدانية أجراها الدبيبة لمشاريع خدمية ببلدية سوق الجمعة، الأحد 6 أغسطس 2023 (منصة حكومتنا)
جانب من جولة ميدانية أجراها الدبيبة لمشاريع خدمية ببلدية سوق الجمعة، الأحد 6 أغسطس 2023 (منصة حكومتنا)
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