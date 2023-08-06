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المنفي يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 08:57 مساء
المنفي يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي (صور)
المنفي يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي، الأحد 6 أغسطس 2023. (الإنترنت)
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تفقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي بإشراف لجنة الاستقرار والإعمار المكلفة من مجلس النواب، وذلك خلال زيارته إلى المدينة التي وصلها في وقت سابق اليوم.

ورافق المنفي خلال جولته في بنغازي كل من رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، وأعضاء لجنة الإعمار والاستقرار برئاسة حاتم العريبي، بحسب صور جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ومن المقرر أن يترأس المنفي غدًا الإثنين في مدينة بنغازي الاجتماع الثالث للجنة المالية العليا، الذي سيكون أول اجتماعات اللجنة التي أنشأها المجلس الرئاسي قبل شهر، في المدينة.

المنفي يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي، الأحد 6 أغسطس 2023. (الإنترنت)
المنفي يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي، الأحد 6 أغسطس 2023. (الإنترنت)
المنفي يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي، الأحد 6 أغسطس 2023. (الإنترنت)
المنفي يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي، الأحد 6 أغسطس 2023. (الإنترنت)
المنفي يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي، الأحد 6 أغسطس 2023. (الإنترنت)
المنفي يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي، الأحد 6 أغسطس 2023. (الإنترنت)
المنفي يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي، الأحد 6 أغسطس 2023. (الإنترنت)
المنفي يتفقد المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي، الأحد 6 أغسطس 2023. (الإنترنت)
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