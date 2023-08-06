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الناطق باسم الحرس التونسي يرد على «فيديوهات» تظهر تدخل الأمن الليبي لإنقاذ مهاجرين أفارقة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 06 أغسطس 2023, 08:21 مساء
الناطق باسم الحرس التونسي يرد على «فيديوهات» تظهر تدخل الأمن الليبي لإنقاذ مهاجرين أفارقة
عنصر من حرس الحدود الليبي يراقب مهاجرين أفارقة في الصحراء قرب العسة عند الحدود بين ليبيا وتونس، 30 يوليو 2023. (أ ف ب)
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رد الناطق باسم الحرس التونسي حسام الدين الجبابلي على الفيديوهات التي يجري تداولها حول الأفارقة جنوب الصحراء على الحدود الليبية، معتبرًا أنها «مفبركة والهدف منها الإساءة إلى تونس».

وبالعودة إلى سؤال الفيديوهات التي تظهر تدخل أجهزة الأمن الليبية لإنقاذ المهاجرين، جنوب الصحراء وجرى تداولها على نطاق واسع، أشار حسام الدين الجبابلي في مقابلة مع إذاعة «ديوان إف إم» التونسية، مساء السبت، إلى أن وزارة الداخلية «أثبتت عدم دقة الأمر».

تونس لا تتحمل مسؤولية ما يقع خارج حدودها
وأوضح الجبابلي، أنه جرى نشر عدة مقاطع فيديو لتضليل الرأي العام على تونس. وأضاف أن «الأمن التونسي مطالب بحماية حدودنا ولا نتحمّل مسؤولية ما يقع خارج الحدود التونسية»، حسب قوله.

لكن الجبابلي كشف أن مجموعة من المهاجرين كانوا موجودين حاليًا في نقطة رأس جدير الحدودية داخل التراب التونسي وبيَّن أنه لا يمكن طردهم والذين دخلوا بشكل غير نظامي إلى التراب التونسي يجري الاتصال مع الممثليات الدبلوماسية لبلادهم من أجل إعادتهم.

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وأفاد المسؤول أن الوحدات الأمنية التونسية عثرت على جثث لأفارقة من دول جنوب الصحراء على الحدود الغربية وعلى الحدود الشرقية، حيث حاولت إسعاف عدد منهم ونقلهم إلى المستشفيات على غرار الحوامل والحالات الاستعجالية، مشددًا على الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين.

تونس تنفي طرد مهاجرين أفارقة نحو ليبيا والجزائر
ونفت وزارتا الداخلية والخارجية التونسيتان في وقت سابق، تصريحات الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن «طرد» مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، من تونس نحو الحدود الليبية والجزائرية.

وقال الناطق باسم الأمين العام، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك الثلاثاء الماضي «نحن قلقون جدًا حيال طرد مهاجرين ولاجئين وطالبي لجوء من تونس إلى الحدود مع ليبيا، وكذلك مع الجزائر». وأضاف «لقي عدد منهم حتفهم على الحدود مع ليبيا، وتُفيد تقارير بأن ثمة مئات الأشخاص، بينهم حوامل وأطفال، لا يزالون محاصرين في ظروف قاسية، فيما تقل فرص حصولهم على طعام وماء».

ويصل المئات من المهاجرين المنحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء، ليبيا يوميًا، بعد أن تركتهم قوات الأمن التونسية على الحدود، في وسط الصحراء، وفقًا لشهاداتهم وشهادات لحرس الحدود الليبيين.

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