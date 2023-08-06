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عون يدعو الوفود الدولية إلى طرابلس لحضور «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 07:40 مساء
عون يدعو الوفود الدولية إلى طرابلس لحضور «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد»
عون يتوسط مسؤولي شركة «إينرجي كابيتال آند باور» المنظمة لـ«قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد». (بوابة الوسط)
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دعا وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، الوفود الدولية إلى طرابلس لحضور «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2023» المقرر عقدها في العاصمة نوفمبر المقبل؛ حيث سيعرض عون ومتحدثون آخرون خلال فعاليات القمة المرتقبة الإمكانات الكاملة لقطاع الطاقة في ليبيا، على ما أفاد بيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد.

وعقد عون اليوم أول اجتماع عمل مع منظمي «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» شركة «إينرجي كابيتال آند باور» ممثلة في مديرها الأول جيمس تشيستر، والشريك المحلي للشركة، نائب رئيس غرفة الجارة الأميركية في ليبيا، أحمد الغزالي، بحضور المستشار الإعلامي لوزير النفط والغاز أحمد الترهوني.

وقالت وزارة النفط والغاز في البيان إن عون أطلعهم خلال اللقاء على المبادرات المرتقبة في قطاع الطاقة، منوهًا بأن وزارة النفط والغاز ستعمل على دعوة وفود رسمية من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، والمنظمات بما في ذلك منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» للمشاركة في الحدث المقرر عقده يومي 8 و9 نوفمبر المقبل.

موضوع قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد
وأوضح البيان أن «الابتكار والطموح والتنوع سيحتل في فرص الطاقة في ليبيا مركز الصدارة في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد»، مشيرًا إلى أن موضوع القمة هو «الشراكات من أجل الطاقة والفرص الاقتصادية»، مع التأكيد على دور ليبيا «المهم كمزود إقليمي للطاقة».

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وشدد عون على أن «حوالي ثلث الأراضي البرية والبحرية الليبية لم يجر استكشافها بعدْ، بحثًا عن الهيدروكربونات، فضلًا عن تنوع قاعدة مواردها للإنتاج في المستقبل، متوقعًا أن يسهم رفع حالة القوة القاهرة أخيرًا من قبل بعض المشغلين الدوليين في «إطلاق العنان للاستثمار في السوق».

المدعوون لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد
وتتطلع شركة «إينرجي كابيتال آند باور» الجهة المنظمة للقمة، ووزارة النفط والغاز إلى استقبال وفود وزارية ووفود من القطاع الخاص من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا ومصر والجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الشرق الأوسط وأفريقيا».

ونوهت وزارة النفط والغاز بأنه سيجري دعوة المنظمات الدولية مثل «أوبك» ومنتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة منتجي النفط الأفارقة وغرفة الطاقة الأفريقية ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي رسميًا للمساهمة بخبراتها ووجهات نظرها في القمة.

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