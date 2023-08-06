شاهد في «اقتصاد بلس»: حكومة الدبيبة تعتزم فتح الحدود «الليبية - الجزائرية»

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأحد، الضوء على بيانات مصرف ليبيا المركزي التي تسجل إيرادات بقيمة 62.8 مليار دينار، وإنفاق 47 مليار دينار، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات المركزي أن حوالي 60% من الإنفاق العام جرى توجيهه إلى الباب الأول (الرواتب)، بواقع 28 مليار دينار، من إجمالي الإنفاق البالغ 47 مليارًا، في حين كان أعلى ثاني إنفاق للباب الرابع (الدعم) بواقع 11.5 مليار دينار.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على هامش اجتماع مجلس الوزراء في غدامس، عزم حكومته الشروع في إجراءات إعادة افتتاح منفذ «غدامس – الدبداب» بعد أن ظلت الحدود «الليبية - الجزائرية» مغلقة السنوات الماضية.

وزار الدبيبة المنفذ الحدودي «غدامس – الدبداب»، وكذلك مركز جمارك غدامس، وذلك على هامش اجتماع مجلس الوزارء في مدينة غدامس الخميس الماضي، وعقد اجتماعًا مع الأجهزة الأمنية، أكد خلاله ضرورة فتح المنفذ أمام حركة المسافرين كمرحلة ثانية بعد افتتاحه أمام التبادل التجاري.

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