أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الأحد 6 أغسطس 2023)

شهد سعر صرف الدولار تراجعا مقابل الدينار في تعاملات السوق الموازية، اليوم الأحد، مقارنة بالسعر المسجل الخميس الماضي، بينما استقرت أغلب العملات الأجنبية الرئيسة الأخرى.
وسجل سعر صرف الدولار في السوق اليوم 5.125 دينار مقارنة بـ5.135 دينار الخميس الماضي، وفق صفحات معنية بالسوق الموازية على موقع «فيسبوك».
أما متوسط سعر صرف اليورو فاستقر عند مستوى 5.56 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.50 دينار.
- السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني
سعر الليرة التركية مقابل الدينار الليبي
واحتفظ سعر الليرة التركية بمستوى 0.19 دينار المسجل الخميس، كذلك احتفظ الدينار التونسي بمستوى 1.64 دينار، وثبت سعر كسر الذهب (عيار 18) عند 235 دينارا.
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