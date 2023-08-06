أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الأحد 6 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

شهد سعر صرف الدولار تراجعا مقابل الدينار في تعاملات السوق الموازية، اليوم الأحد، مقارنة بالسعر المسجل الخميس الماضي، بينما استقرت أغلب العملات الأجنبية الرئيسة الأخرى.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق اليوم 5.125 دينار مقارنة بـ5.135 دينار الخميس الماضي، وفق صفحات معنية بالسوق الموازية على موقع «فيسبوك».

أما متوسط سعر صرف اليورو فاستقر عند مستوى 5.56 دينار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 6.50 دينار.

- السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني