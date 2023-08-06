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فرز الأصوات لاختيار رئيس مجلس الدولة ونائبيه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 12:00 مساء
فرز الأصوات لاختيار رئيس مجلس الدولة ونائبيه
من عملية فرز أصوات المقترعين في انتخابات رئيس المجلس الأعلى للدولة ونائبية، 6 أغسطس 2023. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)
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بدأ، منذ قليل، فرز الأصوات لاختيار رئيس مجلس الدولة ونائبيه ومقرر الجلسة.

وقبل قليل، أعلن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، ترشح 4 أعضاء لمنصب رئيس المجلس، وهم: خالد المشري، ونعيمة الحامي، وناجي مختار، ومحمد تكالة.

في أغسطس من العام الماضي، أعاد المجلس انتخاب المشري رئيسا بتأييد 65 صوتا مقابل 50 صوتوا للعجيلي أبو سديل. وترشح، إلى جانب المشري، 3 أعضاء من المجلس لمنافسته، وهم: عبدالسلام الصفراني، وفتح الله السريري، والعجيلي أبو سديل.

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ووفقا للائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس الأعلى للدولة، «يجري انتخاب مكتب رئاسة كل عام، مكوّن من رئيس، ونائب أول يمثّل الجنوب، ونائب ثان يمثّل الشرق، بينما يكون الرئيس ومقرّر المجلس من الغرب». ومنذ تأسيسه في ديسمبر 2015، ترأس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي دورتين متتاليتين، وفاز بعدهما خالد المشري برئاسة المجلس خمس دورات متتالية.

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