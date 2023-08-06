بدء جلسة إعادة انتخاب رئيس مجلس الدولة ونائبيه

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت، منذ قليل، أعمال جلسة إعادة انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة ونائبيه ومقرر الجلسة، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وفي أغسطس من العام الماضي، الأعاد المجلس انتخاب المشري رئيسا بتأييد 65 صوتا مقابل 50 صوتوا للعجيلي بو سديل، وترشح إلى جانب المشري، 3 أعضاء من المجلس لمنافسته وهم عبدالسلام الصفراني، وفتح الله السريري، والعجيلي أبو سديل.

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