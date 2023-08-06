تراجع الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية

تراجع سعر العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.
فقد هبط متوسط سعر الدولار إلى 4.78 دينار مقابل 4.81 دينار نهاية معاملات الأسبوع الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. وفي حين ثبت سعر اليورو عند 5.26 دينار، انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.10 مقابل 6.11 دينار.
سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي
تراجع سعر الريال السعودي إلى 1.27 دينار مقابل 1.28 دينار أمس، والدرهم الإماراتي إلى 1.30 دينار مقابل 1.31 دينار أمس، بينما استقر الدينار التونسي عند 1.56 دينار. كما لم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني اللذين سجلا 0.17 دينار و0.66 دينار على الترتيب.
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