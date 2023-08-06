تراجع الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملة الأميركية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

فقد هبط متوسط سعر الدولار إلى 4.78 دينار مقابل 4.81 دينار نهاية معاملات الأسبوع الماضي، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. وفي حين ثبت سعر اليورو عند 5.26 دينار، انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.10 مقابل 6.11 دينار.