ليبيا تسجل أكبر نسبة تحسن في «مؤشر السلام العالمي» لعام 2023

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

سجلت ليبيا النسبة الأكبر من التحسن في مؤشر السلام العالمي لعام 2023، مع تقدم وضع الأمن والسلم بالبلاد على ردار المؤشر، للعام الثاني على التوالي.

وقدمت ليبيا في التصنيف لتحتل المرتبة 137 من بين 163 دولة، وفق المؤشر السنوي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، الذي أظهر أن التحسن الليبي هو الأكبر بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي العالم.

تحسن وضع الأمن في ليبيا بـ7.2% تقريبا، لتتقدم 14 مركزا في القائمة. ووفق المعهد، فإن الوضع الراهن في ليبيا هو الأكثر أمانا منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة بالعام 2014 تقريبا، مع تراجع أعداد الوفيات جراء الصراع الداخلي، وانخفاض شدة الصراع.

تأثير اتفاق وقف إطلاق النار

وعلى الرغم من هشاشة الوضع الأمني داخل البلاد، فإن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أغسطس من العام 2022 بين حكومة الوفاق الوطني وقتها والجيش الوطني الليبي حسّن من فرص زيادة السلم في المستقبل، حسب المؤشر.

وأضاف المؤشر أن ليبيا لم تسجل أي وفيات جراء الصراع في العام 2021 للمرة الأولى منذ 2010. كما تحسنت شدة الصراع الداخلي للمرة الأولى منذ العام 2013.

عراقيل تحقيق سلام دائم في ليبيا

وأوضح تقرير المعهد الدولي أن ليبيا لا تزال تواجه عديد التحديات أمام تحقيق سلام دائم، مع تراجع تصنيفها في مؤشرات الأمن والسلامة خلال العام 2022 نتيجة تكرار التظاهرات التي تخللها أعمال عنف، وارتفاع معدلات الاحتجاز.

كما سجلت ليبيا المعدل الأعلى فيما يتعلق بالجرائم العنيفة، والوصول إلى الأسلحة، وكذلك مستوى انعدام الاستقرار السياسي على الرغم من هدنة وقف إطلاق النار السارية.

وعلى مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، احتلت ليبيا المركز الـ14 في مؤشر السلام، مسجلة 2.6 نقطة.

«تطور» و«تحذير» في تصنيف ليبيا بمؤشر السلام العالمي العام 2022

مؤشر السلام العالمي يرصد الخسائر الاقتصادية للعنف في ليبيا

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأقل أمانا

فيما يتعلق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أظهرت بيانات المؤشر أن المنطقة لا تزال الأقل أمانا في العالم للعام الثامن على التوالي.

وسجلت المنطقة تحسنا طفيفا في وضع الأمن بـ0.63% خلال العام 2021 بفضل التحسن المسجل فيما يتعلق بالصراعات الجارية ومساعي العسكرة.

كما سجلت بعض دول المنطقة التي عانت الصراعات المسلحة خلال السنوات العشر الماضية، وبينها ليبيا والعراق وسورية واليمن، تحسنا في مؤشر السلام بشكل عام.

وجاءت قطر في صدارة تصنيف دول المنطقة في مؤشر السلام لعام 2023. كما حلت في المرتبة الـ21 عالميا، تليها الكويت وعمان والأردن والإمارات. بينما حلت اليمن وسورية والسودان والعراق في ذيل قائمة البلدان العربية.

تحدث تقرير مؤشر السلام لعام 2023 عن زيادة ملحوظة في تدخل بعض القوى الوسيطة في النزاعات ومناطق الصراع خلال العام 2022، مرجحا استمرار هذا الوضع خلال العقد المقبل.

التدخلات التركية في ليبيا ودول أخرى

وسلط التقرير الضوء بشكل خاص على تركيا، معتبرا إياها نموذجا للقوى الوسيطة الصاعدة التي تسعى لتوسيع نفوذها في محيطها، وتدخلت في سورية، والصراع بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم كاره باخ. كما تدخلت في ليبيا والصومال.

وقال المعهد إن تركيا أثبتت مكانتها باعتبارها قوة عظمى في مجال الطائرات المسيرة، إذ تصدر الطائرات المسيرة إلى أكثر من عشرين دولة، بما فيها إثيوبيا وأوكرانيا ومالي. وقد نمت صادرات الطائرات المسيرة التركية 72% بين عامي 2002 و2021.

تراجع مؤشرات الأمن بالعالم خلال 2022

وتشمل قائمة مؤشر السلام العالمي 163 دولة، شهدت 84 منها تحسنا خلال العام المنصرم، بينما سجلت 79 دولة تراجعا في المؤشر.

وبشكل عام، أظهرت بيانات المؤشر تراجع الأمن في العالم بـ0.42%، مع زيادة في الوفيات بسبب الصراع بـ96% إلى 238 ألف حالة وفاة، جاء معظمها في إثيوبيا وأوكرانيا.

وارتفعت التكلفة الاقتصادية للعنف في العالم خلال 2022 بـ17% تقريبا، أو تريليون دولار، إلى 17.5 تريليون دولار، أى ما يعادل 13% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وحذر تقرير معهد الاقتصاد والسلام من أن أي حصار قد تفرضه الصين على تايوان سيؤدي إلى تراجع الإنتاج الاقتصادي العالمي بما يعادل 2.7 تريليون دولار، في خسارة تساوي ضعف الخسائر التي سببتها الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

من هي أكثر دولة أمانًا في العالم؟

على صعيد آخر، ظلت أيسلندا الدولة الأكثر أماناً في العالم، تليها الدنمارك وأيرلندا ونيوزيلندا والنمسا. بينما تقع سبع دول من أكثر عشر دول أمانا بالعالم في أوروبا.

وجاءت بريطانيا في المرتبة الـ37 بالقائمة، بينما احتلت الولايات المتحدة المرتبة الـ131 في مؤشر السلام العالمي.

تناول التقرير بشكل خاص تأثير الحرب في أوكرانيا على وضع السلام في العالم، لافتا إلى تراجع تصنيف كييف في القائمة 14 مركزا، لتحتل المرتبة الـ157، وهو التدهور الأكبر بين دول التصنيف.

وقد تسببت الحرب في رفع التأثير الاقتصادي للعنف 479%، أو 449 مليار دولار، أى ما يعادل 64% من إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا.

وذكر المؤشر أن 65% من الرجال في أوكرانيا، ممن تتراوح أعمارهم بين 20 – 24 عاما، إما فروا من البلاد أو قُتلوا في الحرب.

رسم بياني يوضح تحسن مركز ليبيا في مؤشر السلام العالمي. (موقع معهد الاقتصاد والسلام)