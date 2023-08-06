حالة الطقس في ليبيا (الأحد 6 أغسطس 2023)...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، اعتدال درجات الحرارة على مناطق الشمال، بينما تبقى مرتفعة اليوم على أقصى مناطق الجنوب.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر أحياناً على الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 28 و33 درجة مئوية.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية، وستتراجع من الثلاثاء.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
حالة السماء: صافية غالباً.
الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.
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