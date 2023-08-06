حالة الطقس في ليبيا (الأحد 6 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، اعتدال درجات الحرارة على مناطق الشمال، بينما تبقى مرتفعة اليوم على أقصى مناطق الجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر أحياناً على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 28 و33 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية، وستتراجع من الثلاثاء.