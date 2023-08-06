  • Alwasat News
Atwasat

وزارة العدل في حكومة حماد: اقتراب صرف رواتب يونيو ويوليو للمنسبين من حكومة الثني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 أغسطس 2023, 09:18 صباحا
وزارة العدل في حكومة حماد: اقتراب صرف رواتب يونيو ويوليو للمنسبين من حكومة الثني
شعار وزارة العدل التابعة لحكومة حماد (فيسبوك)
alwasat radio

بدأت وزارة العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ جدول الرواتب، وضمان عدم تعثر صرف رواتب موظفي الوزارة المنسبين من الحكومة الموقتة سابقا،- في إشارة إلى الحكومة الموقتة السابقة، شرق البلاد برئاسة، عبد الله الثني- على أن يجرى صرف رواتب يونيو ويوليو خلال الفترة الوجيزة المقبلة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن وزير العدل خالد مسعود سعد «وجه باتخاذ إجراءات عدم تعثر رواتب المنسبين من الحكومة الموقتة سابقا، واتخاذ الإجراءات الإدارية من أجل ضمان عدم تعثر راتب أي موظف من موظفي الوزارة المنسبين من الحكومة الموقتة سابقا».

حكومة حماد تستنكر تجول أشخاص ومنظمات دبلوماسية في مدن تابعة لها دون موافقتها
حكومة حماد تحذر من استخدام 3 أدوية مغشوشة

سرعة الانتهاء من صرف الرواتب
وأوضح البيان: «الشؤون الإدارية والمالية في ديوان وزارة العدل بدأت في اتخاذ كل الإجراءات الإدارية اللازمة لضمان سرعة الانتهاء من صرف الرواتب، على أن يجرى صرف رواتب يونيو ويوليو خلال الفترة الوجيزة المقبلة».

يشار إلى أن إجمالي النفقات في ليبيا سجل 47 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى يوليو، وفق بيان الإيراد والإنفاق الصادر أمس السبت عن مصرف ليبيا المركزي، والذي لم يتضمن مرتبات شهر يوليو التي نُفّذت في الثاني من أغسطس الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر

سلاحف النينجا تعود إلى دور السينما بشخصيات مواكبة للعصر
ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي

ريال مدريد ينفي استقالة بيريز من رئاسة النادي
ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي

ناصر الخليفي يتخذ القرار النهائي بشأن مبابي
مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد

مانشستر سيتي يواجه أرسنال في الدرع الخيرية لحصد أول ألقاب الموسم الجديد
صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»

صرخة بين النجوم تعيد اتصال ناسا بـ«فوييجر 2»
كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم

كاريكاتير خيري - روسيا وأوكرانيا وغذاء العالم
«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مواعيد المشاركات الليبية الأربعة للأندية في أفريقيا (صور)
«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد

«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي ...
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»

جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»
شاهد في «وسط الخبر»: انتخابات مجلس الدولة.. ماذا لو خسر خالد المشري؟

شاهد في «وسط الخبر»: انتخابات مجلس الدولة.. ماذا لو خسر خالد المشري؟
فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي

فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي
مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم

مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم
كاريكاتير خيري - باتيلي!

كاريكاتير خيري - باتيلي!
أراء مستنسخة

أراء مستنسخة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد انتقاد بليحق.. هكذا ظهرت نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له في تقرير «المركزي»
بعد انتقاد بليحق.. هكذا ظهرت نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له...
وفاة شخص واحتراق سيارتين في حادث مروري بطرابلس
وفاة شخص واحتراق سيارتين في حادث مروري بطرابلس
وفاة شاب خلال محاولته إنقاذ شخصين من الغرق في تاجوراء
وفاة شاب خلال محاولته إنقاذ شخصين من الغرق في تاجوراء
شركة الخدمات العامة تبدأ صيانة الساحة الشعبية في تاجوراء
شركة الخدمات العامة تبدأ صيانة الساحة الشعبية في تاجوراء
هيئة السلامة الوطنية تحذر من السباحة في البحر بسبب خطورة الأمواج
هيئة السلامة الوطنية تحذر من السباحة في البحر بسبب خطورة الأمواج
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
المزيد
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 6 أغسطس 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الأحد 6 أغسطس 2023)...
وزارة العدل في حكومة حماد: اقتراب صرف رواتب يونيو ويوليو للمنسبين من حكومة الثني
وزارة العدل في حكومة حماد: اقتراب صرف رواتب يونيو ويوليو ......
ضبط شخصين بحوزتهما 175 قرصا مخدرا في أجدابيا بقصد الاتجار
ضبط شخصين بحوزتهما 175 قرصا مخدرا في أجدابيا بقصد الاتجار...
هيئة السلامة الوطنية تحذر من السباحة في البحر بسبب خطورة الأمواج
هيئة السلامة الوطنية تحذر من السباحة في البحر بسبب خطورة ......
شركة الخدمات العامة تبدأ صيانة الساحة الشعبية في تاجوراء
شركة الخدمات العامة تبدأ صيانة الساحة الشعبية في تاجوراء...
المزيد