وزارة العدل في حكومة حماد: اقتراب صرف رواتب يونيو ويوليو للمنسبين من حكومة الثني

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت وزارة العدل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ جدول الرواتب، وضمان عدم تعثر صرف رواتب موظفي الوزارة المنسبين من الحكومة الموقتة سابقا،- في إشارة إلى الحكومة الموقتة السابقة، شرق البلاد برئاسة، عبد الله الثني- على أن يجرى صرف رواتب يونيو ويوليو خلال الفترة الوجيزة المقبلة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إن وزير العدل خالد مسعود سعد «وجه باتخاذ إجراءات عدم تعثر رواتب المنسبين من الحكومة الموقتة سابقا، واتخاذ الإجراءات الإدارية من أجل ضمان عدم تعثر راتب أي موظف من موظفي الوزارة المنسبين من الحكومة الموقتة سابقا».

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سرعة الانتهاء من صرف الرواتب

وأوضح البيان: «الشؤون الإدارية والمالية في ديوان وزارة العدل بدأت في اتخاذ كل الإجراءات الإدارية اللازمة لضمان سرعة الانتهاء من صرف الرواتب، على أن يجرى صرف رواتب يونيو ويوليو خلال الفترة الوجيزة المقبلة».

يشار إلى أن إجمالي النفقات في ليبيا سجل 47 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى يوليو، وفق بيان الإيراد والإنفاق الصادر أمس السبت عن مصرف ليبيا المركزي، والذي لم يتضمن مرتبات شهر يوليو التي نُفّذت في الثاني من أغسطس الجاري.