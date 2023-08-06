هيئة السلامة الوطنية تحذر من السباحة في البحر بسبب خطورة الأمواج

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت هيئة السلامة الوطنية من السباحة في البحر، اليوم الأحد، وذلك بسبب استمرار حالة اضطرابه.

وقالت الهيئة، في تنويه اليوم، إن الرياح معتدلة السرعة والبحر خفيف، لكن ارتفاع الموج وتياراته خطيرة .

دعوة إلى أصحاب المصائف لمنع نزول البحر

أكدت الهيئة أن الوضع غير صالح للسباحة نهائياً، وأن من يُخالف ذلك سيعرض حياته للخطر، داعية أصحاب المصائف إلى منع المصطافين من نزول البحر.

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وفي نشرته الجوية، أمس السبت، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من نشاط رياح قوية شمالية غربية على الساحل الممتد من الخمس إلى البريقة، وعلى ساحل درنة وخليج بومبا غداً الأحد، وتتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

كما أظهرت نشرة الصيد البحري ارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار السبت والأحد.