شركة الخدمات العامة تبدأ صيانة الساحة الشعبية في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت شركة الخدمات العامة، أمس السبت، أعمال صيانة وتجديد الساحة الشعبية في تاجوراء على طريق الشط.

وقالت الشركة، في بيان، إن الأعمال تستهدف تحويل الساحة إلى متنزه عائلي لسكان المنطقة والبلدية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للتجميل والاهتمام بجميع مناطق العاصمة، وعودة الحياة لها.

عمل مستمر لشركة الخدمات العامة في بلديات طرابلس الكبرى

لفت البيان إلى حرص الشركة على العمل في كل بلديات طرابلس الكبرى.

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والجمعة الماضي، دعت شركة الخدمات العامة في طرابلس أقارب المدفونين في مقبرة «أبو عائشة» إلى مراجعة اللجنة الخاصة، لاستكمال نقل القبور من الجهة الشمالية للمقبرة من أجل استكمال فتح مسارات طريق 20 رمضان.

جانب من أعمال صيانة وتجميل الساحة الشعبية في تاجوراء، 5 أغسطس 2023 (شركة الخدمات العامة)

جانب من أعمال صيانة وتجميل الساحة الشعبية في تاجوراء، 5 أغسطس 2023 (شركة الخدمات العامة)