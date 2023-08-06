وفاة شاب خلال محاولته إنقاذ شخصين من الغرق في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وحدة الإنقاذ البحري في تاجوراء التابعة لهيئة السلامة الوطنية، السبت، وفاة شاب خلال محاولته إنقاذ شخصين من الغرق بأحد المصايف.

وورد بلاغًا إلى وحدة الإنقاذ يفيد بوجود حالات غرق بأحد مصايف «أسبان»، وبمجرد وصولها تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ شابين، وفق بيان صادر عن هيئة السلامة الوطنية.

«أعلى حصيلة»: غرق 17 شخصا وانتشال 18 آخرين في قمينس خلال أسبوعين

«الإنقاذ البحري» تحذر من السباحة يومي السبت والأحد

لكن الشاب محمد الغناي وهو من سكان مدينة تاجوراء توفي وهو يساعد في إنقاذ الشابين، وجرى انتشال جثمانه ونقله إلى مستشفى القلب في تاجوراء.

وسبق أن حذرت حذرت إدارة الإنقاذ البحري جميع المواطنين من السباحة على طول الساحل الليبي يومي السبت والأحد، منبهة في بيان، إلى قوة الرياح البحرية، وارتفاع الموج إلى ما بين متر وثلاثة أمتار خلال اليومين.