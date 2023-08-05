إحالة 52 متهمًا إلى النيابة في طرابلس خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أحالت مراكز الشرطة المختلفة في طرابلس 52 متهمًا بجرائم متفرقة إلى النيابة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 26 يوليو الماضي وينتهي في الثاني من أغسطس الجاري.

وأحال مركز شرطة غوط الشعال 11 متهمًا، فيما أحال مركز شرطة الحي الصناعي عشرة متهمين، ومركز شرطة طريق المطار ستة متهمين، ومركزا شرطة المدينة والفرناج ثلاثة متهمين لكل منهما، وجهاز الشرطة القضائية أربعة متهمين، ومركز شرطة باب بن غشير متهمين اثنين، وفق إحصائية صادرة، اليوم السبت، عن مديرية أمن طرابلس.

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وتوزع باقي المتهمون بواقع متهم واحد من مراكز شرطة الهضبة، أبوسليم، سوق الجمعة، الغربي، حي الأندلس، الكريمية، سوق الخميس، جنزور، نيابة مكافحة الفساد، نيابة شمال طرابلس، مكتب مكافحة المخدرات.