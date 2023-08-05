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«المركزي»: استخدامات النقد الأجنبي 23.3 مليون دولار منذ بداية العام حتى نهاية يوليو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 05:25 مساء
«المركزي»: استخدامات النقد الأجنبي 23.3 مليون دولار منذ بداية العام حتى نهاية يوليو
صورة مركبة أوراق من عملة الدولار ومصرف ليبيا المركزي (الإنترنت)
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كشف مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي استخدامات والتزامات النقد الأجنبي لللفترة من الأول من يناير 2023 إلى 31 يوليو من العام ذاته بلغت 23.3 مليون دولار.

وأوضح المصرف في بيانه الصادر، اليوم السبت، عن الإيراد والإنفاق للفترة المذكورة، أن إجمالي استخدامات والتزامات الدولة من النقد الأجنبي عن طريق مصرف ليبيا المركزي بلغ 10 ملايين و915 ألف دولار.

في الوقت ذاته بلغ إجمالي استخدامات المصارف التجارية 12 مليونًا و437 ألف دولار، توزعت بين 6 ملايين و976 مليون دولار اعتمادات مستندية، و190 مليون دولار حوالات، و5 ملايين و307 آلاف أغراض شخصية، فيما لم تسجل مستندات برسم التحصيل أية مبالغ.

أما عن استخدامات والتزامات الدولة، فتوزعت كالآتي: مرتبات العاملين بالخارج 129 ملايين دولار، ومنح الطلبة الدارسين بالخارج 38 مليون دولار، والعلاج بالخارج 76 مليون دولار، فيما لم يسجل دعم المحروقات أية مبالغ.

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كم بلغ استخدام مؤسسة النفط وشركة الكهرباء من النقد الأجنبي؟
واستخدمت المؤسسة الوطنية للنفط مليونًا و439 ألف دولار، والحوالات لصالح جهات أخرى 456 مليون دولار، وجهاز الإمداد الطبي 249 مليون دولار، حسب البيان.

أما الشركة العامة للكهرباء فاستخدمت 390 مليون دولار، والتعليم والتعليم العالي 20 مليون دولار، واعتمادات لصالح جهات أخرى بلغت 81 مليون دولار، والتزامات لجهات عامة 8 ملايين و37 ألف دولار.

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