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«النهر الصناعي»: فتح صمام خط المياه في بنغازي اليوم.. والتوزيع خلال 6 أيام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 01:41 مساء
«النهر الصناعي»: فتح صمام خط المياه في بنغازي اليوم.. والتوزيع خلال 6 أيام
جانب من أعمال الحفر بالنهر الصناعي، 5 أغسطس (صفحة النهر على فيسبوك)
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أعلن الناطق باسم جهاز النهر الصناعي، صلاح الساعدي، فتح صمام الغلق بخط مياه النهر الناقل لإمداد المياه في مدينتي بنغازي وإجدابيا، اليوم السبت، بعد الانتهاء من جميع أعمال الحفر واللحام، واستبدال الأنبوب بالكامل.

وأضاف الساعدي، في تصريح إعلامي لمنصة الديوان، أن الأنبوب في انتظار الانتهاء من جزء ضئيل من أعمال التشطيبات، مشيرا إلى أن توزيع المياه على المناطق بالكامل سيكون خلال 4 إلى 6 أيام على الأكثر.

تعبئة المياه بشكل تدريجي
أكد الساعدي أن تعبئة المياه ستكون بشكل تدريجي حتى إخراج الهواء بالكامل من الأنبوب، موضحا أن سرعة الإمداد تتوقف على سرعة إخراج الهواء.

الجمعة، أجرت لجنة برئاسة جهاز الحرس البلدي بنغازي زيارة إلى خزان الطلحية، لمتابعة عملية إمداد المدينة بمياه النهر الصناعي من خزان ماسكلو، وذلك للتأكد من سلامة تغذية مدينة بنغازي بمياه آمنة وصالحة للاستهلاك البشري من خزان الطلحية.

ويقع خزان ماسكلو جنوب شرق مدينة بنغازي بمنطقة جردينة الزراعية، وتبلغ سعته 34 مليون متر مكعب، ويغذي خزان الطلحية الواقع جنوب غرب المدينة، وهو خزان مسقوف ومخصص لمياه الشرب، بحسب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبر صفحته على «فيسبوك».

جانب من أعمال الحفر بالنهر الصناعي، 5 أغسطس (صفحة النهر على فيسبوك)
جانب من أعمال الحفر بالنهر الصناعي، 5 أغسطس (صفحة النهر على فيسبوك)
جانب من أعمال الحفر بالنهر الصناعي، 5 أغسطس (صفحة النهر على فيسبوك)
جانب من أعمال الحفر بالنهر الصناعي، 5 أغسطس (صفحة النهر على فيسبوك)
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