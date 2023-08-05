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«المركزي»: 62.8 مليار دينار إيرادات عامة و47 مليارا نفقات خلال 7 شهور

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 01:29 مساء
«المركزي»: 62.8 مليار دينار إيرادات عامة و47 مليارا نفقات خلال 7 شهور
مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، تسجيل إيرادات عامة بقيمة 62.8 مليار دينار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بينما بلغ الإنفاق العام 47 مليار دينار.

جاء ذلك في بيان المصرف المركزي للإيراد والإنفاق العام، الصادر اليوم السبت، ويغطي الفترة الممتدة من 1 يناير وحتى 31 يوليو الماضيين، حيث توزعت الإيرادات بواقع 45.3 مليار دينار مبيعات نفطية، وإيراد الإتاوات النفطية 6 مليارات دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 10.3 مليار دينار، والضرائب 361 مليون دينار.

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في حين بلغت إيرادات الجمارك 159 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات 210 ملايين، وإيراد بيع المحروقات بالسوق المحلية 120 مليونا، وإيرادات أخرى 366 مليون دينار، وهي تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة (رسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها).

تفاصيل الإنفاق العام
أما بالنسبة للنفقات، فقد أظهرت بيانات المصرف أن الإنفاق على الرواتب (الباب الأول) بلغ 28 مليار دينار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، والنفقات التسييرية (الباب الثاني) 5 مليارات دينار.

وخصص للتنمية (الباب الثالث) 2.5 مليار دينار، وللدعم (الباب الرابع) 11.5 مليار دينار، ولم تخصص مبالغ للباب الخامس (الطوارئ).

 

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