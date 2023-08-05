برينق للطيران تسير رحلات أسبوعية من محطة «بنغازي - الزنتان - بنغازي» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

تُسير شركة برنيق للطيران، رحلات أسبوعية، بدءا من 12 أغسطس الجاري، عبر محطة «بنغازي - الزنتان - بنغازي» المحلية التي افتتحتها مؤخرا.

وذلك،وفق بيان مقتضب لشركة «برينق للطيران»، أمس الخميس، قالت أعلنت فيه عن افتتاح محطة «بنغازي - الزنتان - بنغازي» المحلية الجديدة.

ولفت البيان المقتضب، الذي نشرته وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال), إلى أن الرحلة الافتتاحية ستكون في 12 أغسطس الجاري.

وفي مارس الماضي،أعلنت شركة برنيق للطيران، عن استئناف جميع الرحلات المحلية والدولية عبر المطارات الليبية بشكل طبيعي.

جاء ذلك في بيان مقتضب بعد أقل من ساعة على إعلان شركة برنيق للطيران تعليق جميع الرحلات المحلية والدولية لحين إشعار آخر.

برنيق للطيران هي شركة ملاحة جوية ليبية، وتتخذ من مطار بنينا الدولي في بنغازي مقراً لنشاطها.



