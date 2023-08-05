اجتماع تحضيري لإطلاق منظومة حصر الأجهزة والمعدات الطبية بالمراكز والمستشفيات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت إدارة الصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، برئاسة أسامة حماد، مع مديري إدارات المعدات الطبية والتجهيزات في المراكز الطبية والمستشفيات والعيادات المجمعة ببنغازي إطلاق منظومة «حصر الأجهزة والمعدات الطبية».

جاء ذلك خلال لقاء عمل، عقد على مدى يومين في مقر الوزارة بمدينة بنغازي، بحضور مدير إدارة الصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة عبدالسلام منصور، ومسؤولي إدارات الصيدلة في المراكز والمستشفيات والعياداتِ المجمعة ببنغازي، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

وقال مدير إدارة الصيدلة والتجهيزات والمستلزمات الطبية إلى «وال»: «اللقاء خطوة نحو إطلاق المرحلة الأولى التجريبية للمنظومة التي ستكون في مدينة بنغازي الكبرى، ثم في باقي المرافق الطبية بالمدن والمناطق الليبية تباعا».

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حصر المعدات وحالتها التشغيلية

أوضح منصور: «المنظومةَ تختص بحصر المعدات والأجهزة وتقييمها، وتقدير احتياجات المرافق الصحية من المعدات والأجهزة، مما يتيح إمكانية إعادة تدويرها بين المراكز والمستشفيات والعيادات الطبية بعد إدراجها في المنظومة».

وتستهدف المنظومة المستحدثة حصر المعدات وحالتها التشغيلية، وتقدير طلبات المراكز والمستشفيات من الأجهزة والمعدات الطبية، بالإضافة إلى آلية صيانة الأجهزة التي لديها وكيل أو الأجهزة التي ليست لديها وكلاء في ليبيا، وتفعيل عقود آلية الصيانة الوقائية والاستعجالية (خدمات ما بعد البيع).

كما تطرق اللقاء إلى عمل المنظومة على المشكلات المتعلقة بإمدادات الأجهزة الطبية، من مياه وكهرباء والصرف والمخلفات، وكيفية معالجتها، ووضع شروط وآلية صحيحة لتشغيل الأجهزة بالمرافق الصحية، إلى جانب حصر الاحتياج الدوائي، وآلية التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية، وتدوير الراكد من الأدوية بين المرافق الصحية، بحسب «وال».