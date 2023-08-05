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السفير الفرنسي يناقش الفرص الواعدة في سوق الطاقة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 05 أغسطس 2023, 09:35 صباحا
السفير الفرنسي يناقش الفرص الواعدة في سوق الطاقة الليبية
السفير الفرنسي مصطفى مهراج والمدير التنفيذي لشركة «إنرجي كابيتال & باور»، جيمس تشيستر، ونائب رئيس غرفة التجارة الأميركية في ليبيا، أحمد الغزالي. (موقع شركة إنرجي كابيتال)
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ناقش السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، الفرص الواعدة المتاحة في ليبيا أمام الشركات الفرنسية والأوروبية، مؤكدا الاهتمام بالمشاركة في الدورة الثانية من «قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد» التي ستنعقد في نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقائه مع المدير التنفيذي لشركة «إنرجي كابيتال & باور»، منظمة قمة ليبيا للطاقة، جيمس تشيستر، ورجل الأعمال نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية في ليبيا، أحمد الغزالي، كما نقل الموقع الإلكتروني للشركة.

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وسلط السفير الفرنسي الضوء على الفرص الواعدة في سوق الطاقة الليبية، ولا سيما الطاقة المتجددة، وأهمية تمكين بيئة اقتصادية في ليبيا، لجذب الشركات الدولية.

ليبيا مزود رئيسي للطاقة إلى أوروبا
ناقش السفير الفرنسي كذلك علاقة ليبيا بأوروبا كمزود رئيسي للطاقة، ووجهة استثمارية مهمة، وهي قضايا سيجرى تناولها بشكل موسع في الدورة الثانية من القمة.

وعبر مهراج عن استعداد الشركات الفرنسية لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في ليبيا بمجالات الطاقة المتجددة والنفط والغاز والبنية التحتية والتصنيع، وغيرها من القطاعات.

ستنعقد الدورة الثانية من «قمة ليبيا للطاقة والاستثمار» في الثامن والتاسع من نوفمبر المقبل بالعاصمة طرابلس، للبناء على النجاح الذي حققته دورتها الأولى التي انعقدت في العام 2021.

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