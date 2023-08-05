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حالة الطقس في ليبيا (السبت 5 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 09:17 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (السبت 5 أغسطس 2023)
السماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، اليوم السب، مع احتمال وجود سحب كثيفة مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة، على يشمل الانخفاض التدريجي بقية مناطق البلاد غدا الأحد .

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، توقعاتها، لليوم وخلال اليومين القادمين، مرجحة انخفاض في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال الغربي، مع تكاثر للسحب من حين لآخر قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة، على أن يشمل الانخفاض تدريجيا، باقي المناطق، غدًا الأحد.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
وتكون السماء صافية قليلة السحب في المناطق من رأس جدير حتى سرت، مرورا بسهل الجفارة، ثم وصولا إلى جبل نفوسة، في حين تتكاثر السحب من حين لأخر قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، مع رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على بعض المناطق.

أما درجات درجات الحرارة القصوى فتتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، على المناطق الساحلية، وبين 40 و45 في سرت وبعض مناطق الدواخل فيما تسجل انخفاضًا،غدا الأحد.

الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد
وتكون السماء صافية قليلة السحب، اليوم، في مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعدلكنها تتكاثر غدا الأحد مع توقعات سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و41 درجة مئوية، على أغلب المناطق، على أن تسجل انخفاضا غدا الأحد.

الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة:
وتكون السماء صافية مع ظهور بعض السحب في مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس ولحمادة. مع رياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 و45 درجة مئوية.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة:
وبوجه عام تشهد مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة سماءًا صافية. مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 و44 درجة مئوية.

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