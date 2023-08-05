«مكافحة الأمراض» يعدِّد أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل

القاهرة - بوابة الوسط

عدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل، ضمن الممارسات الصحية التي يمكن للأمهات القيام بها لتغذية أطفالهن، وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.

وقال المركز في بيان الجمعة، إن الرضاعة الطبيعية تعتبر من أهم الممارسات الصحية التي يمكن للأمهات القيام بها لتغذية أطفالهن، إذ توفر العديد من الفوائد الصحية الهامة لكل من الأم والطفل.

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ولفت إلى أن الرضاعة الطبيعية توفر التغذية اللازمة للنمو والتطور بالنسبة للطفل، إذ يحتوي حليب الأم على جميع العناصر الغذائية الضرورية ومواد مضادة للجراثيم والفيروسات والبكتيريا، مما يساعد على حماية الطفل من الإصابة بالعديد من الأمراض المعدية.