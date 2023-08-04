الكرامي يحصل على شهادة «الطالب المتميز» بالمعاهد المهنية المتوسطة.. واحتفالية في سرت تكريمًا له

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أقام مكتب المعاهد المتوسطة والفنية بمنطقة سرت احتفالًا لتكريم الطالب علاء جمعة عبدالله الكرامي، لحصوله على لشهادة الطالب المتميز على مستوى المعاهد المهنية المتوسطة في ليبيا.

الكرامي هو أحد طلاب معهد الخليج للمهن الميكانيكية والكهربائية في سرت، وفاز بشهادة الطالب المتميز في جميع المعاهد المتوسطة التابعة لوزارة التعليم التقني والفني.

معلمون ومديرون في احتفال تكريم الطالب المتميز

حضر الاحتفال مدير مكتب المعاهد المتوسط فتحي زايد، ومدير معهد الخليج علي غيث، ورؤساء الأقسام ورئيس النقابة الفرعية للمعاهد بسرت ومدراء المعاهد المهنية المتوسطة والفنية والموجهين والمعلمين والموظفين وعدد من الضيوف والاعلاميين.

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وألقى زايد كلمة هنأ خلالها الطالب المتميز وأسرته وإدارة المعهد واللمعلمين والمعلمات على «الجهود المبذول للوصول إلى هذا التميز .الذي شرف مدينة سرت». كما جرى تسليم الطالب جائزة تكريما له.