إحالة حوافظ مرتبات موظفي سرت عن شهر يوليو إلى المصارف

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أحالت مراقبة الخدمات المالية في سرت جميع حوافظ رواتب شهر يوليو للعام 2023م و الخاصة بموظفي القطاعات الحكومية إلى المصارف التجارية العاملة في المدينة.

وقال مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالمراقبة، صالح أبوستة، في تصريحات اليوم الجمعة، إن المكتب تمكن من إحالة حوافظ الموظفين والموظفات في سرت إلى المصارف بما يتيح إمكانية سحبها وقت توفر السيولة النقدية.

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