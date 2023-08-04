«حكومتنا»: مركز الأبحاث تحت المائية يتمكن من انتشال السفينة «زلطن»

القاهرة - بوابة الوسط

انتشل أفراد من مركز الأبحاث تحت المائية التابع لرئاسة أركان القوات البحرية السفينة العسكرية «زلطن»، التي كانت غارقة لأكثر من عقدين من الزمن في ساحل مدينة الخمس.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة، نبأ اتشال السفينة، موضحة أن العملية استمرت قرابة الشهرين، مؤكدة اتباع الإجراءات الفنية اللازمة خلال العملية، حسبما نقلت منصة «حكومتنا».

وتمكن مركز الأبحاث تحت المائية في وقت سابق من انتشال الغواصة «حُنين»، بعد أن ظلّت غارقة تحت الماء منذ العام 2014 نتيجة عطل في الأنابيب المتصلة بها.

السفينة زلطن بعد انتشالها من الغرق. (الإنترنت)

السفينة زلطن بعد انتشالها من الغرق. (الإنترنت)

السفينة زلطن بعد انتشالها من الغرق. (الإنترنت)