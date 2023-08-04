ملتقى «الداخلية» في البريقة يناقش كيفية مواجهة التحديات الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط

تحت شعار «معًا لرؤية واحدة لمُواجهة التحديات الأمنية»، عقدت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الملتقى السنوي لقيادات ومكونات الوزارة في مدينة البريقة.

وقالت الوزارة:في بيان اليوم الجمعة إن الملتقى عقد في أجواء سادتها رُوح الأخوَّة والترابط الوطني، وذلك بحضور رئيس الحكومة أسامة حماد.

أبو زربية والمغربي واقعيم وهويدي بين المشاركين في الملتقى

كما شارك وزير الداخلية عصام أبوزريبة، وعضو مجلس النواب عن مدينة البريقة إدريس المغربي، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، ورئيس جهاز البحث الجنائي صلاح هويدي.

وحضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة الداخلية، ومُدراء مُديريات الأمن والإدارات، ورؤساء الأجهزة الأمنية والأقسام، والجهات التابعة لوزارة الداخلية كافة.

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نقاش حول مواجهة المشاكل والعراقيل الأمنية

ركز الملتقى على عدد من المشاكل والعراقيل وأوجه القصور التي تواجه العمل الأمني، وكيفية الاِرتقاء بأداء الوزارة في جميع مُدن ومناطق البلاد.

نبه البيان إلى أن الحضور أكدوا على «الضرب بيدٍ من حديد من أجل اِستتباب الأمن وفرض قُوة القانون ومُكافحة الجريمة بمختلف أشكالها».

جانب من حضور الملتقى الأول لوزارة الداخلية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب في البريقة. (وزارة الداخلية)

جانب من حضور الملتقى الأول لوزارة الداخلية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب في البريقة. (وزارة الداخلية)

جانب من حضور الملتقى الأول لوزارة الداخلية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب في البريقة. (وزارة الداخلية)

جانب من حضور الملتقى الأول لوزارة الداخلية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب في البريقة. (وزارة الداخلية)