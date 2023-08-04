أبوجناح يثني على باتيلي ويتوقع دمج الحكومتين ويحمل 3 جهات المسؤولية عن عرقلة الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أثنى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبو جناح، على الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، متوقعًا أن يعلن دمج حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد للمضي نحو الانتخابات، التي حمل المسؤولية عن عرقلتها إلى ثلاث جهات محلية وأجنبية.

وتحدث أبو جناح في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) نشرت اليوم الجمعة، عن الوضع السياسي الراهن في ليبيا، وقال: إن مجلسي النواب والدولة هما «السبب الرئيسي وراء فشل إجراء الانتخابات في البلاد»، نافيًا اتهام المجلسين لحكومة الوحدة بالمسؤولين عن عرقلة الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.

مسؤولية مجلسي النواب والدولة عن الانتخابات

وأرجع أبو جناح، خلال تصريحاته في المقابلة، السبب في فشل الانتخابات إلى «الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة»، متهمًا المجلسين «بالسعي لتحقيق مصالح شخصية لا مصلحة ليبيا». وقال: إن «المواطن الليبي هو الذي يدفع الثمن الأكبر للصراعات المستمرة في بلاده منذ عام 2011»، مضيفًا أنه على الرغم من تقديم حكومة الوحدة الوطنية الخدمات اللازمة لليبيين، فإن التنافس على السلطة في البلاد لا يزال يلقي بظلاله على المواطنين بشكل سلبي، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

- أبوجناح: حكومة الوحدة عملت بما أتيح لها من موارد لدعم مناطق الجنوب

- الطرابلسي يطلع أبوجناح على خطة تأمين طرابلس

- أبوجناح يبحث مع قيادات عسكرية خطة تأمين العاصمة

ويرى أبو جناح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي مزقت ليبيا على مدى أكثر من 12 عامًا هو «إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها المواطن من يشاء بحرية»، وقال أيضًا: إن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «تستطيع إيصال الليبيين إلى صناديق الاقتراع في غضون ستة أشهر، حال جرى التوصل لحل ليبي داخلي مشترك».

تغير المشهد السياسي في ليبيا

وحول تغير المشهد السياسي في ليبيا، أوضح أبوجناح «أن فشل إجراء الانتخابات يرتبط بصورة مباشرة بالخلاف بين بعض الدول الأجنبية ومصالح هذه الدول». وأضاف «الرؤى المختلفة لكل من الولايات المتحدة وروسيا، على سبيل المثال، توثر بشكل واضح على ليبيا، بل وتحدث إرباكًا ملحوظًا على مجريات الأمور في الحلبة السياسية».

ويعتقد أبوجناح، أنه من الصعب تحديد موعد للانتخابات في بلاده «فعالم السياسة مثل الرمال المتحركة»، بحسب تعبيره. كما أثنى على الدور الذي يلعبه الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله بايتلي لتسوية الأزمة.

أبوجناح يتوقع دمج الحكومتين لإجراء الانتخابات.

وقال أبوجناح: إن «العمل الذي يقوم به باتيلي لم يقم به أي مبعوث أممي سابق في تاريخ ليبيا، فهو يضع يده على الجرح ويعلم خفايا الأمور وما وراء الكواليس»، متوقعًا «أن يعلن باتيلي في الفترة المقبلة عن دمج الحكومتين المتنافستين في إطار حكومة واحدة توصل الليبيين إلى مراكز الاقتراع» في إشارة إلى حكومتي الوحدة الوطنية الموقتة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، وهو سيناريو جرى الحديث عنه مرات عدة خلال السنوات الماضية.

كما توقع أبوجناح أيضًا أن يعلن باتيلي عن إجراء انتخابات «بعد تشكيل لجنة من القضاة الليبيين تشرف على عملية الاقتراع». مرجحًا أن اللقاءات التي أجراها المسؤول الأممي في الفترة الأخيرة بين الجماعات المسلحة في شرق وغرب ليبيا، الطريق أمام توحيد المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أن «الانقسام في المؤسسة الأمنية يؤثر بشكل مباشر على الساحة السياسية، فكل الأمور ستظل صعبة في ليبيا إلى أن تتوحد المؤسسة العسكرية».

لجنة (6+6) وانقسام مؤسسة القضاء

وبشأن خريطة المسار التنفيذي المنبثقة عن لجنة (6+6) التي اعتمدها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «بأغلبية مطلقة» وتحفظ عليها باتيلي ووصفها بأنها «غير كافية»، قال أبوجناح: «جميع الليبيين يعرفون أن الهدف الرئيسي من لجنة (6+6) هو إطالة أمد البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة».

واعتبر أبوجناح أن حل الأزمة في ليبيا «لا يستلزم لجنة (6+6) أو لجنة (5+5)، بل يحتاج الأمر إلى لقاء ليبي - ليبي يجمع شمل مجلسي النواب والأعلى للدولة للوصول إلى حل بدلًا من التغريد منفردين».

وفيما يتعلق بالانقسام في المؤسسة القضائية في ليبيا، توقع أبوجناح أن يصل القضاة الليبيون في المجلس الأعلى للقضاء «قريبًا إلى حل بعيدًا عن السياسيين». وقال: إن لديه ثقة كبيرة في القضاء الليبي، مشيرًا إلى أن حوارًا يجرى في الوقت الحالي في أروقة المؤسسة القضائية بغية التوصل إلى حل سريع يعيد إلى القضاء الليبي وحدته التي لا يمكن إجراء انتخابات دونها.