هدم العوائق والمباني العشوائية على مسارات شبكة النهر الصناعي في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن أجدابيا، اليوم الجمعة، هدم العوائق والمباني العشوائية الواقعة على مسارات شبكة النهر الصناعي في المنطقة، وذلك حفاظًا على سلامة شبكات خطوط المياه التي تعذي البلدية، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية شرعة في عمليات الهدم بعد انتهاء المهلة المحددة للإخلاء.

ونشرت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» صورًا للجرافات والمعدات الثقيلة أثناء قيامها بعمليات الهدم التي تأتي بعد أيام من اعتداء على أنبوب رئيسي للنهر الصناعي في المنطقة تسبب انفجاره في إغراق عدد من المزارع والمنازل بالمياه.

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إزالة الوصلات العشوائية

وأكدت مديرية أمن أجدابيا أن المباني العشوائية تعد خطرًا على خطوط النهر الصناعي، وأن كل من يمس بالأمن القومي لن يفلت من المحاسبة القانونية، منوهة إلى أن الجهات الأمنية ستستمر في إزالة الوصلات غير الشرعية بمساندة مهندسي النهر الصناعي.

وأعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أمس الخميس، بدء أعمال الردم الجزئي للأنبوب الواقع بالمحطة رقم «41» على خط المياه أجدابيا المتضرر، فيما استكملت أعمال اللحام بالكامل، وبدء اختبارات اللحام وأعمال التكسية بالخرسانة من داخل وخارج الأنبوب، وفق ما نقلت عنه صفحة الجهاز على «فيسبوك».

هدم العوائق والمباني العشوائية على مسارات شبكة النهر الصناعي في أجدابيا. (مديرية أمن أجدابيا)

هدم العوائق والمباني العشوائية على مسارات شبكة النهر الصناعي في أجدابيا. (مديرية أمن أجدابيا)

هدم العوائق والمباني العشوائية على مسارات شبكة النهر الصناعي في أجدابيا. (مديرية أمن أجدابيا)

هدم العوائق والمباني العشوائية على مسارات شبكة النهر الصناعي في أجدابيا. (مديرية أمن أجدابيا)