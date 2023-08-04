لجنة برئاسة الحرس البلدي تتابع عملية إمداد بنغازي بمياه النهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

أجرت لجنة برئاسة جهاز الحرس البلدي بنغازي، زيارة إلى خزان الطلحية لمتابعة عملية إمداد المدينة بمياه النهر الصناعي من خزان ماسكلو، وذلك للتأكد من سلامة تغذية مدينة بنغازي بمياه آمنة وصالحة للاستهلاك البشري من خزان الطلحية، بحسب ما نشره جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الجمعة.

ويقع خزان ماسكلو جنوب شرق مدينة بنغازي بمنطقة جردينة الزراعية، وتبلغ سعته 34 مليون متر مكعب، ويغذي خزان الطلحية الواقع جنوب غرب المدينة وهو خزان مسقوف ومخصص لمياه الشرب.

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وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي: إن اللجنة اطلعت خلال الزيارة على الإجراءات المتبعة بخزان الطلحية وأعمال المراقبة التي يقوم بها الجهاز من تعقيم للمياه قبل دخولها إلى شبكة التوزيع والاختبارات التي تجرى لها.

ارتياح من عملية إمداد بنغازي بالمياه

وأضاف الجهاز أن اللجنة أبدت ارتياحها وقررت عقد اجتماع اليوم التالي لمناقشة أمور فنية بحضور رئيس جهاز الحرس البلدي بنغازي، وممثلي الجهاز، ومكتب الاصحاح البيئي، ومركز الرقابة على الأغذية، ولجنة طوارئ بنغازي، وشركة المياه والصرف الصحي، ووكيل وزارة الحكم المحلي.

وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن الحضور أثنوا على المجهودات المبذولة من قبل جهاز النهر في هذه الأوقات الصعبة بشأن حرصهم على تزويد المدينة بمياه آمنة.