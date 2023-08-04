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سفير النيجر في أميركا يبدي مخاوفه من سقوط البلاد بأيدي مرتزقة «خلفوا دمارا في ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 أغسطس 2023, 01:30 مساء
سفير النيجر في أميركا يبدي مخاوفه من سقوط البلاد بأيدي مرتزقة «خلفوا دمارا في ليبيا»
مقاتلو «فاغنر» في إحدى الدول الأفريقية، (أرشيفية: الإنترنت)
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عبر سفير النيجر لدى واشنطن كياري ليمان-تينغيري عن مخاوفه من وقوع بلاده في قبضة مرتزقة «خلفوا دمارا في ليبيا»، وفق قوله.

جاء ذلك في أول تصريح له بعدما أعلن المجلس العسكري في النيجر، الذي انقلب على الرئيس محمد بازوم، وقف عمل سفراء كل من الولايات المتحدة وفرنسا ونيجيريا وتوغو.

وحذر الدبلوماسي الرفيع في مقابلة مع وكالة «فرنس برس» من مخاطر ما يجري في النيجر، معتبراً أن الانقلابيين «يدفعون النيجر نحو الانهيار»، مما سيؤدي إلى جر منطقة الساحل بكاملها إلى حال من عدم الاستقرار.

وشدد تينغيري على أنه في حال انهارت النيجر سيتزعزع استقرار منطقة الساحل، لافتاً إلى عدم وجود طريقة بعد ذلك لحماية دول أفريقيا الساحلية.

مخاوف بشأن «فاغنر» الروسية
أبدى سفير النيجر خشيته أن تستغل مجموعة «فاغنر» الروسية هذا الوضع، قائلا: «سيكون هناك فاغنر والمتطرفون الذين يسيطرون على أفريقيا من الساحل إلى البحر المتوسط»، ومتابعا أنه لا يتمنى أن تقع بلاده في أيدي المرتزقة. واستشهد بحجم الدمار والجرائم التي ارتكبوها بأماكن أخرى في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي.

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واعتبر السفير أن الرئيس السابق محمد بازوم لا يزال «الرئيس الشرعي للنيجر». وندد بمحاولة الانقلاب «غير المبررة»، مبديا خشيته عواقبها المدمرة، في إشارة إلى العقوبات التي أدت إلى انقطاع التيار الكهرباء وزيادة أسعار السلع الغذائية. وذكر أن النيجر، إحدى أفقر دول العالم، تعتمد إلى حد كبير على المساعدات الخارجية التي تُمثل 40% من موازنة البلاد. حتى هدد، في حال فشل المفاوضات مع المجلس العسكري، بأنه لن يكون هناك «خيار آخر سوى استخدام القوّة» على الرغم من أنه «لا أحد يريد الحرب»، بحسب تعبيره.

تحذير من السقوط تحت تأثير روسيا
سبق أن حذر رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم من سقوط منطقة الساحل الأفريقي بأكملها تحت تأثير النفوذ الروسي عبر «فاغنر»، مناشدا حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مساعدة بلاده في استعادة النظام الدستوري. وأكد أنه إذا نجح الانقلاب فستكون له تداعيات على النيجر وسائر المنطقة والعالم.

ووصف بازوم، في مقالة نشرتها جريدة «واشنطن بوست» أمس الخميس، الوضع الأمني في النيجر بأنه أفضل من دولتي مالي وبوركينا فاسو المجاورتين، اللتين تدعمان الانقلاب والحكومتين من قِبل عسكريين استولوا على الحكم ويستخدمون مرتزقة «فاغنر»، وفق تعبيره.

أميركا لا تستبعد تدخل «فاغنر»
صرح الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر بأنه لن يتفاجأ إن حاولت قوات «فاغنر» استغلال الوضع في النيجر، متابعا: أي محاولة لجلب قوات المجموعة الروسية إلى هناك ستكون مؤشرا على أن القادة العسكريين «لا يعملون لمصلحة شعبهم».

ومع أن المسؤولين الأميركيين ليس لديهم مؤشر على تورّط «فاغنر» في أحداث النيجر، فإنهم يخشون أن هؤلاء المرتزقة المتمركزين في مالي وبوركينافاسو المجاورة سيحاولون الاستفادة من الوضع.

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