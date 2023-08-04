بلينكن يبحث مع شكري دعم وساطة باتيلي في مسار الانتخابات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تشاوره مع نظيره المصري سامح شكري بشأن التنسيق في الملف الليبي، ودعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي في التوسط بمسار انتخابات ناجحة.

وناقش الجانبان، خلال اتصال هاتفي، الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك من خلال التنسيق المكثف لإنهاء الصراع في السودان، وتعزيز تدابير متساوية للأمن والكرامة والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين، وفق بيان لوزارة الخارجية الأميركية أمس الخميس.

وأكد بلينكن دعم الولايات المتحدة الكامل لحل دبلوماسي بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير يحمي احتياجات مصر المائية، ويعزز مصالح جميع الأطراف.

بحث القضايا المشتركة

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان حول الاتصال، إن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وحرص الوزير الأميركي على تأكيد أهمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والتنموية والعسكرية والأمنية، وتبادل وجهات النظر والتشاور بشأن مواقف البلدين تجاه عدد من القضايا الإقليمية، وفى مقدمتها السودان وليبيا و القضية الفلسطينية، بينما حرص شكري على استعراض رؤية مصر ومواقفها تجاه تلك القضايا، وفق البيان المصري.

وثمن بلينكن الدور المهم الذي تضطلع به مصر في إطار آلية دول جوار السودان، مبرزا حرص الولايات المتحدة على التنسيق مع مصر من أجل إنهاء الأزمة في السودان، بالإضافة إلى تنسيق المواقف والتعاون بشأن إيجاد حلول ناجعة ومستدامة لمختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة.