غرقت منذ 20 عاما.. انتشال السفينة «زلطن» في قاعدة الخمس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت قاعدة الخمس البحرية انتشال السفينة «زلطن» الغارقة في حوض القاعدة منذ أكثر من عقدين من الزمان، وذلك بعد أعمال استمرت نحو شهرين.

وأعلنت شعبة الإعلام والتوثيق بإدارة التوجيه المعنوي أمس الخميس انتهاء الأعمال بنجاح على الرغم من قلة الإمكانات ونقص المعدات اللازمة، وذلك بعد تنفيذ خطة محددة ومدروسة مع تناسق في الأعمال وتناغم كل الجهود، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

انتشال الغواصة «حُنين»

كما انتشلت الفرق الفنية الغواصة «حُنين» التي كانت في محيط السفينة نفسه، بعدما ظللت غارقة تحت الماء منذ العام 2014 جراء عطب في الأنابيب المتصلة بها، واستغرقت أعمال انتشالها 25 يوما متواصلا.

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وحضر مراسم ختام تلك الأعمال كل من آمر مكتب المراسم والعلاقات برئاسة أركان القوات البحرية، وآمر شعبة الإعلام والتوثيق بإدارة التوجيه المعنوي، ومعاون آمر القاعدة البحرية الخمس، وآمر سرية الشرطة العسكرية بالخمس، وآمر مركز الأبحاث تحت المائية، وعدد من الضباط ومنتسيبي القاعدة البحرية والمركز.

السفينة «زلطن» التي انتشلتها أفراد قاعدة الخمس البحرية، 3 أغسطس 2023، (شعبة الإعلام بإدارة التوجيه المعنوي)

السفينة «زلطن» التي انتشلتها أفراد قاعدة الخمس البحرية، 3 أغسطس 2023، (شعبة الإعلام بإدارة التوجيه المعنوي)

السفينة «زلطن» التي انتشلتها أفراد قاعدة الخمس البحرية، 3 أغسطس 2023، (شعبة الإعلام بإدارة التوجيه المعنوي)

الغواصون المشاركون في عملية انتشال السفينة، 3 أغسطس 2023، (شعبة الإعلام بإدارة التوجيه المعنوي)

المشاركون في مراسم انتهاء أعمال انتشال السفينة، 3 أغسطس 2023، (شعبة الإعلام بإدارة التوجيه المعنوي)