حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 4 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الغربية اليوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، انكسار موجة الحر بدءا من الغد على مناطق الشمال الغربي، مع تكاثر السحب من حين إلى آخر.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية اليوم، وتتكاثر السحب غدا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، خاصة على المناطق الجبلية، تصحبها خلايا رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، وتتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب على بعض مناطق الجبل الأخضر وطبرق، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا على مناطق الخليج.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على غات، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتحول مساء الغد على غدامس والحمادة إلى شمالية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 41 و45 درجة مئوية.