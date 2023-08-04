جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»

طرابلس - بوابة الوسط

تصاعدت حدَّة الملاسنات بين البعثة الأممية ومجلسي النواب والدولة فيما يُذَكر بحالات التلاسن المماثلة التى أنهى بها المبعوثان السابقان اللبناني غسان سلامة، والأميركية ستيفاني وليامز، الأيام الأخيرة لمهمتهما في ليبيا، فعلى مدار أيام احتدت معركة البيانات والتصريحات المضادة بين المبعوث الأممي عبد الله باتيلي والمجلسين، وصلت حد اتهام الأول بـ«الوسيط المعرقل» وأحد الخصوم وأحد أطراف الأزمة الليبية وليس داعمًا لجهود حلها، وجاء ذلك بسبب تشكيك باتيلي صراحة في نوايا إصدار خارطة طريق «موازية» من قِبل المجلسين، معتبرًا أن من «يريدون ترتيبات وحكومات انتقالية جديدة يرغبون في تقاسم الكعكة فقط»، وفق قوله.

وفي آخر تطور يعكس اشتراط المسؤول الأممي التوجه نحو الاستحقاق الانتخابي بالتوازي مع تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، دعا باتيلي، يوم الأربعاء، إلى حل مشكلة وجود حكومتين في البلاد، وقال في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية عقب لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بلدة القبة: إن من المهم أن تشارك كل الأطراف في العملية السياسية للتوصل إلى اتفاق شامل، ووفقًا للمبعوث الأممي فإن هناك بعض البنود المقترحة في قوانين الانتخابات قد تخلق صراعات سياسية، ولكن القوانين الانتخابية التي قدمتها لجنة «6+6» قد تكون خطوة للأمام.

خلاف بين باتيلي ومجلس النواب

وفي إشارة إلى الخلاف مع المبعوث باتيلي، أكد عقيلة صالح «ضرورة أخذ المعلومات الخاصة بمجلسه من مصادرها الرسمية»، نافيًا في بيان آخر فتح باب الترشح للحكومة الجديدة، وانتقد بيان البعثة ووصفه بالادعاء، الأمر الذي دعا باتيلي إلى الرد بقوله: «إن مستقبل ليبيا يجب ألا يتوقف على مجلسي النواب والدولة».

وطالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتأكيد على التزام المبعوث الأممي الخاص بصلاحيات منصبه لتسهيل الحوار وعدم تجاوزها، وقالت اللجنة، في بيان نشره المتحدث باسم المجلس على منصة (إكس) «تويتر سابقًا»: إنها تستنكر بيان البعثة الأممية بشأن اعتماد مجلس النواب خريطة طريق للمسار التنفيذي للانتخابات، ورأت أنه «تجاوز من المبعوث الأممي لصلاحياته».

اتهام من داخل مجلس الدولة لباتيلي

وفي رد لمجلس الدولة على المبعوث الأممي، اتهم عضو المجلس سعد بن شرادة، المبعوث باتيلي بأنه «يطعن دائمًا في أي اتفاق يصل إليه الليبيون ويعمل على التقليل من شأنه»، مضيفًا: «إنه يعمل على إرباك المشهد السياسي في ليبيا»، وأن اعتباره خارطة الطريق تقاسمًا للسلطة بين مجلسي الدولة والنواب «كلام مغلوط لأن لجنة 6+6 أقرت قانون انتخابات لا يقصي أي طرف أو مواطن ليبي».

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ويفسِّر متابعون للشأن الليبي التصعيد الأممي، للمرة الأولى منذ تولي باتيلي مهمته رسميًّا في أكتوبر 2022، بأنه محاولة للتخلص من التخبط الذي وقع فيه بتكثيف الضغط على مسار إعادة النظر في مواد القوانين الانتخابية الخلافية بدل تشكيل حكومة جديدة، مستبعدين الذهاب نحو مبادرة أعلن عنها في فبراير الماضي تقضي بإنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى بديلة عن مجلسي النواب والدولة.

اقتراح الهيئة التأسيسية بشأن الاستفتاء

وبالتزامن مع حلول الذكرى السادسة لإقرار مشروع الدستور الليبي، خرجت الهيئة التأسيسية لصياغة الوثيقة لتدعو إلى عدم «عرقلة عملية الاستفتاء وتمكين الليبيين من إبداء الرأي بمشروع الدستور المنجز منذ 6 سنوات». وحسب بيان للهيئة الأربعاء، فإنه «لا سبيل لإخراج ليبيا من الأنفاق المظلمة إلا بالاستفتاء على مشروع الدستور»، منددة بـ«استمرار مساعي أطراف سياسية ـ لم تسمِّها ـ عرقلة عملية الاستفتاء، وتمكين الليبيين من إبداء الرأي في المشروع»، وفق بيان الهيئة.

وتنتقد الهيئة التأسيسية مرارًا توافق مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية بعد إجراء التعديل الـ13 في «الإعلان الدستوري الليبي» والتي جرى عدها بديلًا عن الاستفتاء عن المشروع.

اصطفاف غربي مع باتيلي

ويأتي ذلك في وقت اصطفت فيه الأطراف الخارجية المؤثرة في الحالة الليبية مع المبعوث الأممي، وأكد بيان لسفارات خمس دول غربية في ليبيا، أن تركيز أطراف الأزمة الليبية يجب أن ينصب على تلبية مطالب الشعب بإجراء انتخابات في أقرب وقت، وأكد البيان المشترك الذي أصدرته سفارات فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وأميركا، وبريطانيا ضرورة «أن تجري مناقشات كل الأطراف في ليبيا في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة».

الدبيبة يلتقي عميد المجلس البلدي طبرق

على جانب آخر مما شهدته البلاد هذا الأسبوع، وفيما فسره البعض بتنافس بين الحكومتين على مناطق تواجد سلطتهما، اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، مساء الإثنين، في العاصمة طرابلس مع عميد المجلس البلدي طبرق فرج أبو الخطابية وأعضاء المجلس لبحث سير مشروعات التنمية في البلدية، وسبل رفع أداء الإدارة المحلية.

ونقل الدبيبة عن عميد طبرق إشادته بجهود حكومة الوحدة في تفعيل الإدارة المحلية، ونقل الاختصاصات للبلديات، وتكمن الغرابة في كون بلدية طبرق تقع ضمن نطاق نفوذ حكومة المكلف من البرلمان أسامة حماد أو حلفائه، فيما التزم حماد الصمت حيال هذا التطور.

توافق على رفض الانقلاب في النيجر

لكن بالتزامن مع ذلك نشطت حكومة حماد دبلوماسيًّا مستغلة أزمة النيجر التي باتت تنبئ بتعقيد المشهد الأمني والسياسي في ليبيا، خاصة جهة الجنوب المحاط أصلًا بجبهات فلتان أمني من السودان أو تشاد.

وقال نائب رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب سالم الزادمة: إنه اطمأن هاتفيًّا، مساء الثلاثاء، على صحة وسلامة من وصفه بالرئيس المُنتخب وأفراد أسرته، وأعلن استعداده لتبني مبادرة سياسية للتدخل، والتوسط لحل هذه الأزمة السياسية الخطيرة سلميًّا، وتجنيب النيجر مخاطر النزاع والتدخلات الأجنبية السلبية.

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ومن جانبها أصدرت حكومة الوحدة بيانًا، الأربعاء، أوضحت فيه أنها تنظر بترقب وقلق شديدين إلى «تطور الأحداث المؤسفة في النيجر»، مؤكدة دعمها لمسار العودة إلى النظام الدستوري؛ واحترام الشرعية المتمثلة في الرئيس محمد بازوم.

ولم يقف المجلس الرئاسي بعيدًا؛ إذ شدد عضو المجلس عبد الله اللافي في اجتماعه، الثلاثاء، بصفة المجلس «القائد الأعلى للجيش» مع رئيس أركان قوات حكومة الوحدة، ومسؤولين عسكريين على ضرورة تأمين الحدود، واستمرار الدعم للجهود المبذولة في هذا الإطار، وتوفير الإمكانات اللوجيستية، التي تؤهل الوحدات العسكرية للقيام بمهامها، والإسراع بتشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود الجنوبية للبلاد.