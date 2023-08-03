العدد 402: أزمة باتيلي مع «النواب والدولة».. ومغامرات الباكستانيين عبر ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد 402 من جريدة «الوسط» وفي صدر الصفحة الأولى تقرير يحاول تحليل واستشراف مستقبل العملية السياسية في ليبيا.

التقرير جاء بعنوان تمهيدي «أعاد إلى الأذهان ملاسنات الأيام الأخيرة لأسلافه مع مجلسي النواب والدولة»، فيما كان العنوان الرئيسي «باتيلي: إنهم يرغبون فقط في اقتسام الكعكة».

وفي الصفحة الثالثة نطالع موضوعين أحدهما جاء بعنوان «مشهد أمني متكرر.. فاغنر ليبيا حجر الدومينو في انقلابات دول الساحل».

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ويتصدر الصفحة الرابعة تقرير بحثي أصدره المعهد الألماني للدراسات السياسية والأمنية وجاء بعنوان «المجموعات المسلحة في ليبيا أصبحت هي الدولة»، معتبرًا أنها ستحدد مستقبل المشهد السياسي والأمني.

وفي الصفحة نفسها نطالع موضوعًا بعنوان «معهد السلام الدولي: المرأة في ليبيا تتعرض للمضايقة والتضييق على كل المستويات».

وتحت عنوان «في تحقيق ميداني أجرته بي بي سي.. مغامرات المهاجرين الباكستانيين الخطرة للوصول إلى أوروبا عبر ليبيا».

ونطالع في الصفحة ذاتها موضوعًا بعنوان «تعاون ليبي - تونسي لتيسير الحركة بمعبر رأس اجدير».

انقلاب النيجر.. كفاح ضد المستعمر أم زحف روسي

ومن المحلي إلى العربي والدولي نطالع في صدر الصفحة السادسة موضوعًا يرصد الوضع في النيجر وجاء بعنوان «انقلاب النيجر.. كفاح ضد المستعمر أم زحف روسي؟».

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع يرصد تطورات الوضع في فلسطين المحتلة والكيان الصهيوني وجاء بعنوان «جرائم حرب فرنسية في غزة.. الاحتلال استخدم جهاز استشعار من صنع أوروفاراد».

وفي الصفحة نفسها نقرأ موضوعًا بعنوان «اشتباكات عين الحلوة تعيد سلاح المخيمات إلى مرمى الاتهامات».

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المناخ في ليبيا يعرقل الاستثمار

وفي الاقتصاد نطالع في الصفحة الثامنة تقريرًا لوزراة الخارجية الأميركية، بعنوان «المناخ في ليبيا لا يساعد على جذب الاستثمار الأجنبي».

ويتصدر الصفحة التاسعة تقرير إسباني بعنوان «ليبيا قادرة على تأمين احتياجات الاتحاد الأوروبي من الطاقة.. والأزمة في غياب سلطة شرعية موحدة».

ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونطالع في الصفحة الثانية عشرة موضوعًا بعنوان «في نسختها الرابعة: جائزة بيت إسكندر.. جمال الحروفية وسحر التشكيل». كما نطالع خبرًا بعنوان «تحت شعار تميزنا بتنوع ثقافتنا.. وزارة التنمية المعرفية تعلن انطلاق موسم الصيف الثقافي».

6 أغسطس انطلاق مهرجان بنغازي للفنون المسرحية

وإلى الفن ونطالع في الصفحة الثالثة عشرة موضوعات وأخبارًا منها موضوع بعنوان «لوكربي.. دراما جديدة على شاشات بي بي سي ونتفليكس».

أيضًا نقرأ تقريرًا عن انطلاق النسخة الأولى من مهرجان بنغازي للفنون المسرحية الذي ينطلق 6 أغسطس الجاري، تحت شعار «بالمسرح نرتقي».

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الأهلي طرابلس يصطحب الوداد خارج البطولة العربية

وإلى الرياضة وفيها نطالع تقريرًا في الصفحة الرابعة عشرة بعنوان «المهلة الأخيرة.. إنذار من الأولمبية الليبية لاتحاد الكرة».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشرة موضوع بعنوان «الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية».

وأيضا نقرأ خبرًا بعنوان «الأهلي طرابلس يصطحب الوداد خارج البطولة العربية بعد تأهل السد والهلال».