بالصور: مطار طبرق يستقبل أول رحلة شحن بضائع قادمة من الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل مطار طبرق الدولي، اليوم الخميس، أول رحلة جوية لشحن البضائع قادمة من مطار الشارقة الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات.

وحطت طائرة تابعة لشركة «كامكس» للشحن الجوي في أرض المطار بعد ظهر اليوم، وهي شركة شحن جوي مقرها في تبليسي بجورجيا، تأسست العام 2020 من قبل الشركة الأم «كامكس الدولية».

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وبدأت رحلة الطائرة «بوينغ 737» التابعة لشركة «كامكس» للشحن الجوي، من مطار الشارقة الدولي في الإمارت إلى مطار طبرق، برعاية شركة «إعمار ليبيا»، وذلك في إطار الرحلات الخارجية للمطار، بحسب ما أعلنته مديرية أمن منفذ مطار طبرق عبر صفحتها على «فيسبوك».

وكان في استقبال طائرة الشحن لدى وصولها إلى المطار، مدير أمن منفذ مطار طبرق المقدم سلامة الأبيض، ومدير مكتب رقابة الجوازات، ورئيس مركز الجمرك، ورئيس مكتب رقابة الأمن الداخلي، وأقسام وموظفو إدارة مطار طبرق الدولي، وهيئة السلامة الوطنية والخدمات الأرضية، بالإضافة إلى مدير مكتب أمن المطار سند احبيش، وآمر سرية الإنذار الأولى باللواء خالد بن الوليد التابع للقيادة العامة الملازم ثان أحمد عمر.

إنزال البضائع من طائرة الشحن بمطار طبرق، الخميس 3 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)

طائرة الشحن التابعة لشركة «كامكس» للشحن الجوي لدى وصولها مطار طبرق، الخميس 3 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)

إنزال البضائع من طائرة الشحن بمطار طبرق، الخميس 3 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)

إنزال البضائع من طائرة الشحن بمطار طبرق، الخميس 3 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)