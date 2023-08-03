الدبيبة يبحث التجهيزات لفتح منفذ غدامس - الدبداب أمام المواطنين

القاهرة - بوابة الوسط







القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مع مركز جمارك غدامس، التجهيزات الجارية لعودة افتتاح منفذ غدامس ـ الدبداب أمام المواطنين بعد فتحه أمام الحركة التجارية بين ليبيا والجزائر، بحسب منصة «حكومتنا».



وأجرى الدبيبة رفقة وزراء الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، والخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، زيارة إلى الحدود الليبية - الجزائرية، على هامش اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس للعام 2023 الذي عقد اليوم الخميس في مدينة غدامس.



الأوضاع بمنفذ غدامس - الدبداب

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك»: إن الدبيبة اطلع خلال الزيارة على سير الأوضاع بالمنفذ البري، الذي أعيد افتتاحه جزئيًّا أمام الحركة التجارية بين الجزائر وليبيا العام 2022.



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ومعبر غدامس - الدبداب، واحد من ثلاثة معابر تربط ليبيا بالجزائر جرى إغلاقها العام 2011 من الجانب الجزائري على خلفية الأوضاع الأمنية التي شهدتها ليبيا على مدى السنوات العشرة الماضية.



وخلال الأشهر الماضية، عقد مسؤولون من ليبيا والجزائر، اجتماعات عدة لمناقشة استئناف العمل بمنفذ غدامس - الدبداب، وشكلت لجان فنية من أجل بحث استئناف العمل بالمنفذ الذي لايزال متوقفًا عن استقبال حركة السفر الخاصة بالمواطنين حتى الآن.

