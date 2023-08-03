78 إصابة بلدغات العقارب استقبلها مستشفى بني وليد خلال يونيو ويوليو

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

قال مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام زايد أبوقدندش لـ«بوابة الوسط»، اليوم الخميس: إن المستشفى استقبل 78 حالة لأشخاص مصابين نتيجة تعرضهم للدغات العقارب، وذلك خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

وأوضح أبوقدندش أن الحالات المصابة تنوعت ما بين حالات أطفال وكبار، مؤكدًا إسعافهم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم بقسمي الأطفال والطوارئ من قبل الطقم الطبية والمساعدة العاملين في مستشفى بني وليد العام.

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ودعا أبوقدندش، جميع المواطنين في مدينة بني وليد إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، خاصة الأطفال منهم خلال فصل الصيف الذي تكثر وتنتشر فيه العقارب بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ويخشى عدد من المواطنين في مدينة بني وليد، من ارتفاع معدلات لدغات العقارب هذه الأيام في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 47%.

مستشفى بني وليد العام. (أرشيفية: الإنترنت)