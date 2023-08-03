حفتر يتابع أعمال الصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى القائد العام للقيادة العامة المُشير خليفة أبوالقاسم حفتر، اليوم الخميس، زيارة تفقدية إلى مواقع مشاريع الإعمار الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي، وذلك لمتابعة أعمال الصيانة والتنفيذ الجاري تنفيذها بتلك المشاريع.

وشملت جولة حفتر التفقدية التي أجراها رفقة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، ورئيس لجنة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، جامعة بنغازي، والمدينة الرياضية، وجسري الهواري وطريق المطار، وبعض المناطق السكنية التي تجري بها الصيانة، وفق مكتب إعلام القيادة العامة.

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وأوضح مكتب الإعلام أن جولة حفتر جاءت «للاطلاع على أعمال الصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها» في مدينة بنغازي، مشيرًا إلى أن حفتر أثنى خلال الجولة على المجهودات المبذولة من قبل حماد والعريبي ودور الشركات المُنفذة لأعمال الإعمار والصيانة، وأكد على ضرورة الاستمرار على نفس وتيرة العمل.

جولة حفتر لمتابعة أعمال الصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها في بنغازي، الخميس 3 أغسطس 2023. (القيادة العامة)

جولة حفتر لمتابعة أعمال الصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها في بنغازي، الخميس 3 أغسطس 2023. (القيادة العامة)

جولة حفتر لمتابعة أعمال الصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها في بنغازي، الخميس 3 أغسطس 2023. (القيادة العامة)

جولة حفتر لمتابعة أعمال الصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها في بنغازي، الخميس 3 أغسطس 2023. (القيادة العامة)

جولة حفتر لمتابعة أعمال الصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها في بنغازي، الخميس 3 أغسطس 2023. (القيادة العامة)