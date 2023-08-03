الدبيبة يؤكد حرص الحكومة على النهوض بغدامس والمناطق المحيطة بها

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة، دعم الحكومة وحرصها على توفير جميع الاحتياجات اللّازمة للنهوض بغدامس والمناطق المحيطة بها.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، مع عدد من أعيان غدامس وعمداء بلديات المناطق المحيطة بها، على هامش اجتماع مجلس الوزراء العادي السادس للعام 2023 الذي عقد بالمدينة الواقعة غرب ليبيا.

الأوضاع الخدمية في غدامس والمناطق المحيطة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحته على «فيسبوك»: إن الدبيبة بحث مع الأعيان وعمداء البلديات الأوضاع الخدمية في مدينة غدامس والمناطق المحيطة بها.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن العمداء والأعيان عبروا للدبيبة خلال اللقاء عن امتنانهم لجهود حكومة الوحدة الوطنية ومساعيها في تطوير البنية التحتية وإعادة الحياة للمنطقة، خاصين بالثناء زيارة الحكومة ودعمها وحرصها على عقد اجتماع مجلس الوزراء داخلها.

وأقر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم في اجتماعه العادي السادس للعام 2023، عددًا من الإجراءات المتعلقة بالموافقة واعتماد تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية والخدمية والمواصلات في مناطق العسة وطبرق وبنغازي وسبها.

لقاء الدبيبة مع عدد أعيان غدامس وعمداء بلديات المناطق المحيطة بها، الخميس 3 أغسطس 2023. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع عدد أعيان غدامس وعمداء بلديات المناطق المحيطة بها، الخميس 3 أغسطس 2023. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع عدد أعيان غدامس وعمداء بلديات المناطق المحيطة بها، الخميس 3 أغسطس 2023. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع عدد أعيان غدامس وعمداء بلديات المناطق المحيطة بها، الخميس 3 أغسطس 2023. (حكومتنا)