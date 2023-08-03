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محادثات مغربية بريطانية محورها ليبيا والنيجر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 03 أغسطس 2023, 05:58 مساء
محادثات مغربية بريطانية محورها ليبيا والنيجر
اللورد أحمد وبوريطة ناقشا الوضع في ليبيا والنيجر. (بوابة الوسط)
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أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة محادثات مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد، تناولت الوضع في ليبيا والنيجر.

وقال اللورد أحمد: إن المباحثات الهاتفية كانت بنَّاءة وفق تدوينة على موقع «إكس» أمس الأربعاء، مشيرًا إلى تركز النقاش على عدة مواضيع، من بينها الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي النيجر وليبيا، وكذا قضايا ثنائية وإقليمية أوسع نطاقًا.

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واحتضن المغرب عدة جولات للحوار الليبي آخره في السادس من يونيو الماضي في مباحثات استمرت لنحو أسبوعين أعلنت خلاله لجنة «6+6» توقيع أعضائها على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين، لكن أثارت الوثيقة جدلًا واعتراضًا واسعًا بسبب القوانين الانتخابية المثيرة للجدل، منها شروط الترشح لانتخاب رئيس الدولة ومزدوجي الجنسية.

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