السيسي يؤكد ضرورة إتمام الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، موقف مصر الداعم للمسار السياسي في ليبيا، مشددًا على ضرورة إجراء الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، وخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، واستعادتها لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السيسي، اليوم، برئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في مدينة العلمين.

وأكد السيسي، «ضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية واستعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها».

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وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي: إن اللقاء شمل مباحثات للطرفين حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين.

وأوضح فهمي أن السيسي وميتسوتاكيس «بحثا الأزمة الليبية، كأحد مستجدات الأزمات القائمة في المنطقة»؛ إذ أكد الرئيس المصري موقف بلاده الداعم للمسار السياسي، مشددًا على أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني.

مصر تؤكد ضرورة احترام إرادة الليبيين

وفي الأسبوع الماضي تصاعدت الانتقادات، وجرى تبادل الاتهامات بين باتيلي ومجلسي النواب والدولة، بعدما أبدى الأول تحفظه على إقرار خارطة طريق سياسية جديدة من قبل مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة وهو ما رفضه المجلسان.

وفي هذا السياق شددت مصر ـ في بيان صادر عن وزارة الخارجية ـ على «احترام إرادة الليبيين وعدم التدخلات الخارجية في شؤونهم، خاصة فيما يتعلق بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا وجهود المؤسسات الليبية ذات الصلة، والتفاعلات الدولية المرتبطة بذلك».

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد «دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي ـ الليبي، مبرزًا أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف».