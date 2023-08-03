  • Alwasat News
Atwasat

السيسي يؤكد ضرورة إتمام الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 05:15 مساء
السيسي يؤكد ضرورة إتمام الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا
السيسي ورئيس الوزراء اليوناني في العلمين الخميس3 أغسطس 2023 (الرئاسة المصرية)
alwasat radio

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، موقف مصر الداعم للمسار السياسي في ليبيا، مشددًا على ضرورة إجراء الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، وخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، واستعادتها لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع السيسي، اليوم، برئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في مدينة العلمين.

وأكد السيسي، «ضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية واستعادة ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها».

شكري: لدى مصر وتركيا رغبة مشتركة لتوحيد المؤسسات الليبية
مصر تدعو الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم جهود لجنة «6+6»

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي: إن اللقاء شمل مباحثات للطرفين حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين.

وأوضح فهمي أن السيسي وميتسوتاكيس «بحثا الأزمة الليبية، كأحد مستجدات الأزمات القائمة في المنطقة»؛ إذ أكد الرئيس المصري موقف بلاده الداعم للمسار السياسي، مشددًا على أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني.

مصر تؤكد ضرورة احترام إرادة الليبيين
وفي الأسبوع الماضي تصاعدت الانتقادات، وجرى تبادل الاتهامات بين باتيلي ومجلسي النواب والدولة، بعدما أبدى الأول تحفظه على إقرار خارطة طريق سياسية جديدة من قبل مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة وهو ما رفضه المجلسان.

وفي هذا السياق شددت مصر ـ في بيان صادر عن وزارة الخارجية ـ على «احترام إرادة الليبيين وعدم التدخلات الخارجية في شؤونهم، خاصة فيما يتعلق بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا وجهود المؤسسات الليبية ذات الصلة، والتفاعلات الدولية المرتبطة بذلك».

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد «دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي ـ الليبي، مبرزًا أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير الخارجية الفلسطيني: نأمل أن يستمع السعوديون لمخاوفنا من التطبيع مع إسرائيل

وزير الخارجية الفلسطيني: نأمل أن يستمع السعوديون لمخاوفنا من التطبيع مع إسرائيل
مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي

مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي
أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الخميس 3 أغسطس 2023)

أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الخميس 3 أغسطس 2023)
ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي

ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي
مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم

مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم
الزمالك يواجه النصر في لقاء تحديد المصير بالبطولة العربية

الزمالك يواجه النصر في لقاء تحديد المصير بالبطولة العربية
مجلات طبية تطلق نداء عاجلا بشأن الأسلحة النووية

مجلات طبية تطلق نداء عاجلا بشأن الأسلحة النووية
كاريكاتير خيري - باتيلي!

كاريكاتير خيري - باتيلي!
بايدن يدعو إلى «الإفراج الفوري» عن رئيس النيجر

بايدن يدعو إلى «الإفراج الفوري» عن رئيس النيجر
افتتاح مدرسة جديدة في كاباو لأول مرة منذ 17 عاما

افتتاح مدرسة جديدة في كاباو لأول مرة منذ 17 عاما
«إكس» تتيح لمستخدميها إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

«إكس» تتيح لمستخدميها إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم
الكيلاني تبحث توفير أطراف صناعية من شركة «أوتوبوك» الألمانية

الكيلاني تبحث توفير أطراف صناعية من شركة «أوتوبوك» الألمانية
قائد الانقلاب في النيجر: لا يوجد «أي سبب موضوعي» لمغادرة الفرنسيين البلاد

قائد الانقلاب في النيجر: لا يوجد «أي سبب موضوعي» لمغادرة الفرنسيين البلاد
قضاء باريس يحقق في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية عن مقتل 3 أطفال في قصف إسرائيلي بغزة

قضاء باريس يحقق في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية عن مقتل 3 أطفال في قصف إسرائيلي ...
«تحقيقات»: شواطئ محظورة في ليبيا

«تحقيقات»: شواطئ محظورة في ليبيا
«في التسعين»: علي العبار يعلق على دوري كرة السلة وتتويج الأهلي بنغازي باللقب

«في التسعين»: علي العبار يعلق على دوري كرة السلة وتتويج الأهلي بنغازي باللقب
«فلوسنا»: اللجنة المالية العليا.. الغرض والآليات

«فلوسنا»: اللجنة المالية العليا.. الغرض والآليات
«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي

«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
محادثات مغربية بريطانية محورها ليبيا والنيجر
محادثات مغربية بريطانية محورها ليبيا والنيجر
«لا نريد أن تصبح النيجر ليبيا جديدة».. أول تصريح للانقلابيين على بازوم من بوركينافاسو ومالي
«لا نريد أن تصبح النيجر ليبيا جديدة».. أول تصريح للانقلابيين على ...
«نوفا»: «إيني» أجرت تقييما أمنيا إيجابيا بمناطق أنشطتها في ليبيا
«نوفا»: «إيني» أجرت تقييما أمنيا إيجابيا بمناطق أنشطتها في ليبيا
تاياني: إيطاليا ستطلق «خطة ماتي» لأفريقيا الخريف المقبل.. ولن نغادر النيجر
تاياني: إيطاليا ستطلق «خطة ماتي» لأفريقيا الخريف المقبل.. ولن ...
الدبيبة يؤكد حرص الحكومة على النهوض بغدامس والمناطق المحيطة بها
الدبيبة يؤكد حرص الحكومة على النهوض بغدامس والمناطق المحيطة بها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
المزيد
رئيس «إكواس» يشكل وفدا لبحث أزمة النيجر مع قادة ليبيا والجزائر
رئيس «إكواس» يشكل وفدا لبحث أزمة النيجر مع قادة ليبيا ......
حفتر يتابع أعمال الصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها في بنغازي
حفتر يتابع أعمال الصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها في بنغازي...
ديوان المحاسبة: خفض 302 مليون من حسابات «الموارد المائية»
ديوان المحاسبة: خفض 302 مليون من حسابات «الموارد المائية»...
الدبيبة يؤكد حرص الحكومة على النهوض بغدامس والمناطق المحيطة بها
الدبيبة يؤكد حرص الحكومة على النهوض بغدامس والمناطق المحيطة ......
تاياني: إيطاليا ستطلق «خطة ماتي» لأفريقيا الخريف المقبل.. ولن نغادر النيجر
تاياني: إيطاليا ستطلق «خطة ماتي» لأفريقيا الخريف المقبل.. ......
المزيد