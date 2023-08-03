حكومة الوحدة توافق على إمداد مدينة غدامس بمياه النهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

أقر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ختام اجتماعه العادي السادس للعام 2023 جملة من الإجراءات والتدابير، جاء في مقدمتها الموافقة على إمداد مدينة غدامس بمياه النهر الصناعي من حقل آبار غدامس بمنظومة النهر الصناعي، على أن يجري تنفيذ هذا المشروع عن طريق شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء، وهي إحدى الشركات التابعة لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

وأوضح الناطق باسم الحكومة محمد حمودة خلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن مخرجات الاجتماع العادي السادي لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الذي عقد اليوم الخميس في غدامس، أنه سيجري تغذية مدينة غدامس من خلال تنفيذ خط نقل مياه بطول 252 كليومترًا وبقطر 500 ملليمتر وإنشاء خزان تجميع بالمدينة بسعة 12 ألف كيلومتر مكعب.

وأضاف حمودة أن مجلس الوزراء أعطى الإذن لمصلحة الجمارك لتنفيذ مشروع نظام التعقب والتتبع للبضائع الموردة بليبيا بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، وذلك بعدما أشاد بدور المصلحة وأكد على عزم حكومة الوحدة الوطنية الرفع من إمكانياتها وتعزيز قدرات موظفيها.