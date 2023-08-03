القوي: أمور «الأعلى للقضاء» مستقرة.. وما حدث خلاف أججته أطراف خارج الهيئات القضائية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، إن أمور المجلس الأعلى للقضاء مستقرة وفي طريقها لاستقرار أقوى وأنضج، مضيفاً أن ما حصل «لا يعتبر من قبيل الاختلاف وإنما خلاف في الرأي أججه البعض من خارج الهيئات القضائية والمحكمة العليا».

وأضاف القوي «الأمور وصلت لما تعلمون، لكنها الآن في طريقها إلى الحل والتوافق... العدالة ومحاريبها أكبر من شخوصنا ونعتقد في إخواننا خيرا، وما حدث لن يؤثر سلبا على المحاكم والهيئات القضائية بشكل عام»، حسب كلمته خلال زيارته محكمة استئناف جنوب طرابلس الخميس، منقولة في مقطع فيديو على صفحة المجلس الأعلى للقضاء على موقع «فيسبوك».

نزاع حول رئاسة «الأعلى للقضاء»

وفي 26 يوليو الماضي، أعلن القوي تعرض مقر المجلس الأعلى للقضاء إلى «اقتحام غاشم»، في إشارة إلى تنفيذ حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الذي أقر بعدم دستورية قانون إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، بناء على طعنين مقدمين إليها بالخصوص، رافضة تولي رئيس إدارة تفتيش الهيئات القضائية مفتاح القوي رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، بدلا من عبدالله أبو رزيزة، إذ أبطل الحكم دستورية قرار سابق لمجلس النواب بشأن تعديل قانون نظام القضاء بنقل اختصاص تعيين رئاسة وعضوية مجلس القضاء من إدارة التفتيش القضائي إلى مجلس النواب.

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وطلب القوي من النائب العام المستشار الصديق الصور ضرورة التحقيق في واقعة اقتحام مقر المجلس في العاصمة طرابلس، معلناً تفعيل القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب خلال جلسته الأخيرة، كما سارع مجلس النواب في بيان، إلى إدانة «اقتحام مجموعة مسلّحة مقر المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس».

وصوّت مجلس النواب في تلك الجلسة بالإجماع على تعديل المادة الأولى من قانون نظام القضاء بأن يتولى مجلس النواب تسمية شاغلي رئاسة وعضوية المجلس الأعلى للقضاء، وتسمية القوي رئيساً للمجلس، وذلك خلافاً لمواد قانون نظام القضاء السابقة التي تنص على تسمية شاغلي رئاسة وعضوية مجلس القضاء من إدارة التفتيش القضائي.