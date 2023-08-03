النهر الصناعي: بدء ردم أنبوب على خط أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الخميس، بدء أعمال الردم الجزئي للأنبوب الواقع بالمحطة رقم «41» على خط المياه أجدابيا المتضرر، فيما استكملت أعمال اللحام بالكامل.

وأكد مدير منطقة الإصلاحات بإدارة النهر، استكمال أعمال اللحام بالكامل والعمل حالياً على إجراء اختبارات اللحام وأعمال التكسية بالخرسانة من داخل وخارج الأنبوب، وفق ما نقلت عنه صفحة الجهاز على موقع «فيسبوك».

وأفاد المصدر ذاته بالبدء في أعمال ردم الأجزاء التي جرى الانتهاء منها.

عودة ضخ المياه إلى بنغازي وأجدابيا بعد 6 أيام

وأعلن رئيس اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المهندس أحمد علي الديب، عودة ضح المياه بشكل طبيعي إلى بنغازي والمناطق الممتدة من أجدابيا وإلى سرت خلال ستة أيام.

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وقال الديب إن عملية صيانة خط أجدابيا المتضرر تجري بوتيرة أسرع من الجدول المقرر، حسب كلمته في الاجتماع العادي السادس لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في مدينة غدامس، اليوم الخميس، المنقول عبر صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

وأشار الديب إلى بدء تعبئة الخط عبر الآبار والحقول بقدرة 120 ألف متر مكعب من المياه وذلك يوم الأحد المقبل، ترتفع لما يزيد عن 300 ألف متر مكعب.

وأرجع سبب تضرر الخط مؤخرًا إلى محاولة أحد الأشخاص تركيب وصلة غير مشروعة، لافتًا إلى استمرار عمليات تغيير القطع التالفة في الخط نتيجة الحادث.

من أعمال الردم على خط مياه أجدابيا، 3 أغسطس 2023. (جهاز النهر الصناعي)