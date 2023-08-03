شركة الزويتينة تعلن تفاصيل السيطرة على تسرب نفطي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الزويتينة للنفط، اليوم الخميس، السيطرة على تسرب للزيت الخام بميناء الزويتينة يوم 28 يوليو الماضي.

ونوهت الشركة في بيان إلى أن الفنيين أنشأوا حاجزًا ترابيًا لتجميع الزيت بعد وقوع التسرب في خط الزيت 40 بوصة عند الكيلومتر 195 بالميناء.

السيطرة على تسرب الزيت في ظروف جوية صعبة

ونوه البيان إلى «جمع واسترجاع ونقل الزيت إلى محطة التسخين ومنها إلى خزان العمليات رقم 53». وجرت «الصيانة في ظروف بيئية صعبة نظرًا لارتفاع درجة حرارة الزيت وحرارة الجو»، وفق بيان الشركة.

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ويتسلم ميناء الزويتينة النفطي يوميًا 70 ألف برميل من خام أبو الطفل و30 ألف برميل من خام الزويتينة. ويصدّر من خلاله حوالي ما 2.6 إلى 3.2 ملايين برميل شهريًا.

من عملية احتواء تسرب للزيت الخام بميناء الزويتينة، 28 يوليو 2023. (شرطة الزويتينة للنفط)

من عملية احتواء تسرب للزيت الخام بميناء الزويتينة، 28 يوليو 2023. (شرطة الزويتينة للنفط)