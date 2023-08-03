مناقشة مشروع خط نقل المياه إلى غدامس وإنشاء خزان بها خلال اجتماع حكومة الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط

طرح رئيس اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المهندس أحمد علي الديب مقترحًا من أجل حل مشكلة الإمداد المائي في غدامس.

وتضمن الحل إنشاء خط لنقل المياه من حقل آبار غدامس إلى المدينة بطول 52 كيلومترا بقدرة ضخ يومية 11 ألف متر مكعب، وتشييد خزان تجميعي بها سعة 12 ألف متر مكعب، حسب ما جاء في الاجتماع العادي السادس لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في مدينة غدامس، اليوم الخميس، نقلًا عبر صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

حفر الآبار في غدامس

وشهد الاجتماع أيضًا بحث مسألة حفر الآبار بالمدينة، وذلك في حلول موقتة، إلى حين تنفيذ المشروع السابق، لكن الأمر يواجه عدة مشكلات فنية.

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وروى أحد المسؤولين قصة بئر حُفرت حديثًا في المدينة، واستغلت بشكل جيد مدة أسبوع إلى عشرة أيام، قبل أن تتسرب المياه المالحة إليها من آبار قديمة أخرى محفورة منذ 40 عامًا.

وأضاف أن مياه البئر عادت مجددًا لتصبح صالحة للشرب، لكن الأمر يستلزم ردم الآبار القديمة عبر ضخ الخرسانة فيها وإنهائها كي لا تؤثر على الآبار الجديدة.