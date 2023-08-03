بالصور.. إخماد حريق في قصر الأخيار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الخميس، السيطرة على حريق في قصر الأخيار (57 كم شرق العاصمة طرابلس).

ونوّهت الهيئة في بيان إلى «ورود بلاغ من أحد المواطنين عن نشوب حريق بمنطقة قصر الأخيار في فضلات قش وأعشاب وعدد من الأشجار اليابسة». وأضاف البيان أن «الفرقة العاملة خرجت وتعاملت مع الحريق وجرت السيطرة عليه بإخماده وتأمين المكان».

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حريق وادي جبارة

سبق أن سيطر رجال الإطفاء بالهيئة، مساء السبت، على حريق في وادي بن جبارة. وقد استجابت فرقة الإطفاء بوحدة السلامة الوطنية في قصر الأخيار للبلاغ بالخصوص، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في فضلات أعشاب وعدد من الإطارات.



من عمليات السيطرة على حريق في قصر الأخيار (57 كم شرق العاصمة طرابلس)، 3 أغسطس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

من عمليات السيطرة على حريق في قصر الأخيار (57 كم شرق العاصمة طرابلس)، 3 أغسطس 2023. (هيئة السلامة الوطنية)